Жители Казани стали тратить больше на ювелирные изделия с бриллиантами

Фото: Реальное время

Средний чек на покупку ювелирных изделий с бриллиантами в Казани вырос на 37% в 2024 году и составил 28,5 тыс. рубля, сообщили аналитики ювелирной компании SOKOLOV.

Согласно данным исследования, рынок ювелирной розницы Казани демонстрирует устойчивый рост. За 11 месяцев 2024 года его объем достиг 4,4 млрд рублей. По прогнозам, к концу года рынок увеличился до 5,2 млрд рублей.

Прирост оборота ювелирного рынка Казани, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 19,1%.

В преддверии Нового года в Казани наблюдался рост продаж украшений с символом наступающего 2025 года — змеей. Спрос на такие украшения в городе вырос на 80% по сравнению с прошлым годом.

Рената Валеева