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Роспотребнадзор установил карантин для прибывших из ЮАР и Китая

17:50, 07.12.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Роспотребнадзор установил карантин для прибывших из ЮАР и Китая
Фото: realnoevremya.ru

Прибывающие в Россию из ЮАР и с юга Китая должны соблюдать карантин, сообщили в Роспотребнадзоре.

Мера касается прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии и Королевства Эсватини, а еще из Гонконга.

На карантине необходимо пробыть две недели. Изменения вступают в силу 8 декабря.

Фото: realnoevremya.ru

Накануне у девяти граждан России, вернувшихся из ЮАР, подтвердился коронавирус.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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