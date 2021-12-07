Роспотребнадзор установил карантин для прибывших из ЮАР и Китая
Прибывающие в Россию из ЮАР и с юга Китая должны соблюдать карантин, сообщили в Роспотребнадзоре.
Мера касается прибывших из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии и Королевства Эсватини, а еще из Гонконга.
На карантине необходимо пробыть две недели. Изменения вступают в силу 8 декабря.
Накануне у девяти граждан России, вернувшихся из ЮАР, подтвердился коронавирус.
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