Итоги дня: опасные штаммы в Татарстане, ужесточение антиковидных мер и открытие Олимпиады в Токио
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 23 июля:
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сегодня заявила, что в республике могут ввести локдаун, если ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 будет такой же неуправляемой, как в прошлом году. Сейчас ситуация сложная, но находится под контролем, во многом за счет вакцинации и ограничительных мер. В республике выявили 32 заболевших «британским» штаммом COVID-19 и 49 заболевших «индийским» штаммом. Заражений «бразильским» штаммом в Татарстане пока не зафиксировали, уточнила Авдонина. Сейчас в регионе занято 3 562 койки в госпиталях для больных COVID-19. Все о ситуации с коронавирусом в Татарстане — в материале интернет-газеты.
- Тем временем в некоторых российских регионах ужесточаются антиковидные меры. Так, в Астраханской области с 26 июля в регионе под запретом все массовые мероприятия и работа торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнес-залов, бассейнов, театров, кинотеатров и библиотек. Ограничения затронут и туристов. Теперь им при заселении в санатории, отель или гостиницу необходимо будет предъявлять QR-код или отрицательный ПЦР-тест. В Красноярском крае, Марий Эл и Камчатском крае власти ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.
- Банк России сегодня повысил ключевую ставку сразу до 6,5% годовых. По оценке регулятора, во втором квартале текущего года российская экономика достигла допандемийного уровня. Годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%. На сегодняшней пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор по мере замедления инфляции вернет ключевую ставку в нейтральный диапазон 5—6%.
- В первом полугодии 2021 года собственные доходы, поступившие в консолидированный бюджет Татарстана, составили 149,3 млрд рублей. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов. Бюджет республики исполнен на 125,5 млрд рублей, в местные бюджеты мобилизовано 23,8 млрд рублей. Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет Татарстана в сумме 6,3 млрд рублей, в том числе в бюджет республики — 3 млрд рублей, в местные бюджеты — 3,3 млрд рублей. Подробнее о том, как экономика Татарстана оправляется после коронакризиса, — в материале «Реального времени».
- Сегодня в Токио прошла официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Мероприятие проходило на Национальном стадионе в Токио, который был построен специально для проведения Игр. Допуск на арену на мероприятие для зрителей был закрыт. На улицах Токио на фоне открытия Олимпиады проходили демонстрации протестующих с требованием отменить проведение Игр из-за угрозы распространения коронавируса. Россия на церемонии представлена под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Россияне вышли на арену под 77-м порядковым номером, знаменосцами были волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая. Честь зажечь огонь XXXII летних Олимпийских игр выпала японской теннисистке, победительнице четырех турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Наоми Осаке.
- Дети болеют коронавирусом так же, как и взрослые, рассказала в ходе прямого эфира в аккаунте оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 «Дети и COVID-19. Как уберечь ребенка?» замглавврача по лечебной работе в ДРКБ Светлана Сенек. Врач предупредила: COVID-19 опасен своими осложнениями, поэтому даже если ребенок переболел в легкой форме, курс реабилитации проходить все равно нужно. «Реальное время» собрало все важные рекомендации специалиста.
- В Татарстане наблюдающийся с мая дефицит осадков привел к засухе. Из-за этого прогноз на грядущий урожай снижен, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В республике с мая по июнь наблюдалось менее 60% осадков, а за две декады июля — около 40%, засушливая погода сохраняется.
- Зюзинский суд Москвы назначил психолого-лингвистическую экспертизу по делу блогера Юрия Дудя о пропаганде наркотиков в нескольких интервью. Суд по делу об административном правонарушении будет проводить собственную экспертизу. Дата нового судебного заседания будет назначена по ее окончании. Дудь обвиняется по части 1.1 статьи 6.13 КоАП РФ — «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета», ему грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.
- В Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Г. Камала. Принять участие в нем смогут и российские, и зарубежные компании. Прием заявок начинается сегодня, продлится до 15 сентября 2021 года. Победителя объявят 27 января 2022 года. Ориентировочно новое здание театра построят в 2025 году.
- Европейский суд по правам человека сообщил о получении межгосударственной жалобы от России на нарушение Украиной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. ЕСПЧ отклонил запрос РФ о применении обеспечительных мер к Украине в части обеспечения доступа к русскому языку в школах и СМИ, а также прекращения блокады Северо-Крымского канала. Такое решение было принято с формулировкой «из-за отсутствия реального риска нанесения непоправимого ущерба основному праву».
- В Набережных Челнах за нарушение организации массового мероприятия в День молодежи наказали начальника управления исполкома Айзата Махмутова. Набережночелнинский городской суд оштрафовал его на 25 тыс. рублей. Напомним, в День молодежи в Челнах выступал Niletto. На концерте присутствовали несколько тысяч человек, ограничительные меры не соблюдались. Главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев даже предлагал и вовсе отказаться от проведения праздников в городе, если организаторы не могут обеспечить безопасность.
- Полицейские Казани разбираются в обстоятельствах случившегося вчера инцидента на улице Чистопольской. Напомним, женщина, оплачивая заказ курьеру наличными, передала записку, в которой было написано: «Вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, SOS». В квартире живет 51-летняя женщина, работающая психологом. Она открыла дверь полицейским и рассказала, что одна из коллег попросила помочь сыну провести с ним психотерапию. В квартире молодой человек признался, что даже при деловых встречах ему не удается управлять собой: хочется направить пистолет в голову партнеров. И после данных слов направил пистолет в ее сторону. Позже он извинился, но спустя время ситуация повторилась. После приезда правоохранительных органов обе стороны написали встречные заявления по привлечению друг друга к уголовной ответственности.
- С января по май 2021 года в Татарстане было оформлено более 5,89 тыс. разводов, что больше на 61,8%, чем за тот же период 2020-го. Республика обогнала Приволжский федеральный округ по этому показателю. Там число разводов увеличилось на 40%. В целом по России за этот же период число разводов выросло на 44%, до 251,9 тыс. Это абсолютный максимум за последние семь лет. При этом в республике отмечается увеличение числа браков: на 40,4%.
- В России количество граждан, получивших первый компонент вакцины от COVID-19, приближается к 35 млн, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Темпы вакцинации от коронавируса выросли в три раза в Москве, Тверской, Смоленской областях и ряде других регионов России. По последним данным, в Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек, второй компонент получили уже 524 865 жителей республики. В Кремле заявили, что в России кампания по вакцинации существенно активизировалась. Растет сознательность граждан, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- В Челны партию автобусов большой вместимости поставит ПАО «КАМАЗ». Предприятие было единственным участником тендера, объявленного администрацией автограда. Всего планируется закупить 21 автобус пассажировместимостью не менее 108 человек.
- Замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина прокомментировала решение о допуске зрителей на матч «Рубин» — «Спартак». По ее словам, в Татарстане допускается проведение массовых спортивных мероприятий, в которых принимают участие до 500 человек, включая игровой и судейский состав, обслуживающий персонал. Матчи должны проходить максимально без зрителей.
- Президент России Владимир Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. По его словам, РФ давно ведет с японскими партнерами «работу по тому, чтобы создать необходимые условия для участников экономической деятельности». В начале июня депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки выражал мнение, что правительство Японии сможет решить проблему «северных территорий» (так в стране называют южную часть Курильских островов), пока Путин остается на своем посту.
- В Татарстане несколько пляжей по-прежнему не соответствуют нормативным требованиям. Об этом заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Пляж Большого Лебяжьего озера по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям. А восемь пляжей не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. Среди них — пляж «Нижнее Заречье», пляжи озер Комсомольского, Глубокого, Большого Лебяжьего, городские пляжи в Зеленодольске, Челнах, Буинске и Заинске.
- В России продажи кнопочных телефонов за шесть месяцев 2021 года увеличились на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, за это время было продано 3,1 млн штук. По оценкам аналитиков, увеличение потребительского спроса на кнопочные телефоны в первом полугодии составило 44% в годовом исчислении. Специалисты считают, что рост продаж кнопочных телефонов связан с тем, что они не могут собирать личные данные, как это делают смартфоны. Также аналитики связали увеличение спроса к таким устройствам с дачным сезоном и ростом количества трудовых мигрантов.
- Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило ряд уголовных дел по фактам мошеннических действий лиц из руководства коммерческих строительных организаций и Горьковской дирекции пассажирских обустройств — структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД». Выяснилось, что с 2019 по 2020 год лица из руководства похитили 10 млн рублей, которые принадлежали ОАО «РЖД». Руководство завысило стоимость фактически выполненных работ по ремонту железнодорожных вокзалов в Татарстане и Марий Эл и остановочных платформ по заключенным договорам.
- Мэрия Казани запустила опрос о том, какой будет территория вдоль реки Ноксы. Планируется благоустроить пространство от парка «Весна», под мостом на Мамадышском тракте, вдоль ЖК «Светлая долина». Казанцы могут рассказать о достоинствах и недостатках обозначенной территории, предложить свои идеи по благоустройству пространства.
- РЖД на три дня приостановили продажу билетов на поезда на Дальний Восток и обратно после остановки Транссиба из-за забайкальского паводка и обрушения железнодорожного моста. Президент Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза заявил, что первую ветку планируется восстановить за 2,5 дня, вторую — в течение пяти суток.
- Сегодня Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии дома №6 в ЖК «Золотая середина» требованиям технических регламентов и проектной документации. Здесь более 120 квартир предназначены для обманутых дольщиков. Завершением строительства занимался фонд в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. Компания «Бриз» достраивала здание.
- Служба общественного здравоохранения Англии предупредила о высоком риске повторного заражения дельта-штаммом коронавируса. В общей сложности в стране были госпитализированы 3,6 тысячи человек, заразившихся дельта-штаммом. 58% не были привиты, при этом 22% доставленных в больницу пациентов получили обе дозы вакцины.
- В исполкоме Казани сегодня обсудили подготовку ко Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады. Соревнования по семи видам спорта будут проходить на пяти городских объектах. Спортсмены буду соревноваться в беге на снегоступах, горнолыжном спорте, сноуборде, флорболе, лыжных гонках, фигурном катании на коньках и конькобежном спорте.
- Администратора доменного имени интернет-издания The Insider — латвийскую организацию The Insider SIA* Минюст России включил в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Туда также попали бывшая журналистка «Проекта» Софья Гройсман, заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин, специальный корреспондент «Открытых медиа» Илья Рождественский, авторы издания «Проект» Юлия Апухтина и Алексей Постернак.
*СМИ, признанное в России иноагентом
Татьяна Леухина
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