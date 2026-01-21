К январю 2026 года число МСП в Татарстане достигло 185,5 тысячи

Республика удерживает лидирующие позиции в ПФО: на долю региона приходится 16% от общего числа малых и средних предприятий в округе

В Татарстане продолжает расти число малых и средних предприятий. К январю 2026 года их количество достигло 185,5 тысячи — это на 4 % больше, чем год назад. Индивидуальные предприниматели прибавили 7%, а число самозанятых выросло более чем на 16% и составило 447 тысяч человек, сообщает Минэкономики РТ.

Республика удерживает лидирующие позиции в ПВО: на долю Татарстана приходится 16% от общего числа малых и средних предприятий в округе. В общероссийском рейтинге республика занимает шестое место. При этом общее количество предпринимателей в стране превышает 6,8 млн человек.

Наиболее популярными сферами деятельности татарстанских предпринимателей остаются торговля, грузоперевозки, строительство, научно‑техническая деятельность и обрабатывающая промышленность.

Для стимулирования деловой активности в регионе реализуется комплекс мер поддержки малого и среднего бизнеса — как финансовых, так и нефинансовых. В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» за 2025 год по республиканским программам господдержки было выделено более 3,5 млрд рублей в форме льготного финансирования.

Наталья Жирнова