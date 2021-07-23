На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
На Камчатке ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей, сообщает Роспотребнадзор Камчатского края.
В обязательном порядке прививку должны сделать работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, сотрудники МФЦ, транспортных услуг, ЖКХ и торговли, а еще общественного питания, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, работники культурных центров и досуга.
Сегодня обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых категорий граждан в Красноярском крае.
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