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На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей

10:30, 23.07.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
На Камчатке ввели обязательную вакцинацию для работников ряда отраслей
Фото: realnoevremya.ru

На Камчатке ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей, сообщает Роспотребнадзор Камчатского края.

В обязательном порядке прививку должны сделать работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, сотрудники МФЦ, транспортных услуг, ЖКХ и торговли, а еще общественного питания, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов, работники культурных центров и досуга.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня обязательную вакцинацию от коронавируса ввели для некоторых категорий граждан в Красноярском крае.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина
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