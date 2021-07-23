В Роспотребнадзоре прокомментировали проведение матча «Рубин» — «Спартак» со зрителями

В Татарстане допускается проведение массовых спортивных мероприятий, в котором принимают участие до 500 человек, включая игровой и судейский состав, обслуживающий персонал. Об этом заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, комментируя решение о допуске зрителей на матч «Рубин» — «Спартак».



— Мы говорим о том, что у нас допускается проведение массовых мероприятий по тем критериям до 500 участников, включая членов команды и обслуживающий персонал. Поэтому мы не говорим ни о 30%-ной, ни тем более о 70%-ной загрузке. Матчи должны пройти максимально без зрителей, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Управление Роспотребнадзора по РТ направило в кабмин свои предложения по проведению этого матча.

Вчера пресс-служба казанского клуба сообщила, что матч на «Ак Барс арене» между «Рубином» и «Спартаком» пройдет со зрителями. Игру смогут посетить не более 30% от вместимости «Ак Барс Арены» с обязательным соблюдением всех антиковидных мер безопасности.