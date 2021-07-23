В Казани проблемный дом на Чистопольской улице получил заключение о соответствии

Сегодня Фонд поддержки дольщиков Татарстана получил положительное заключение Госстройнадзора РТ о соответствии дома №6 в ЖК «Золотая середина» требованиям технических регламентов и проектной документации. Здесь более 120 квартир предназначены для обманутых дольщиков.

После ввода дома в эксплуатацию они смогут получить долгожданные ключи от квартир. Завершением строительства занимался Фонд поддержки дольщиков РТ в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. Компания «Бриз» достраивала здание.



Сначала рабочие выполнили демонтаж 10 лишних надстроенных этажей и одной блок-секции, возведенных предыдущим застройщиком дома ООО «Фирма «Свей», поскольку их строительство не предусматривалось разрешением. Компания продавала квартиры по поддельным разрешениям на строительство.

Сейчас в 9-этажном доме 140 квартир, есть детская и спортивная площадки. В скором времени ожидается получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Дом полностью готов к проживанию, сообщается в telegram-канале фонда.



Проверка дома ЖК «Золотая середина» стартовала в начале июля.

В конце июля в столице Татарстана ввели в эксплуатацию долгострой по адресу: Достоевского, 57. В доме площадью более 40 тыс. кв. м 16—17 этажей, 373 квартиры, есть подземная автостоянка на 94 машино-места и детская площадка.



Татьяна Леухина