В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России

В России кампания по вакцинации существенно активизировалась. Растет сознательность граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Вы знаете, что существенно активизировалась кампания по всеобщей вакцинации, и постоянно растет сознательность граждан, все больше темпы вакцинации увеличиваются, — приводит «РИА Новости» его слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что первый компонент прививки от коронавируса получили порядка 33,6 млн россиян. Второй дозой привиты 22,6 млн человек.

По последним данным, в Татарстане от коронавируса провакцинирован 757 041 человек. Вторую дозу препарата получили 524 865 жителя республики.

Татьяна Леухина