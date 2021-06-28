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Магдеев не принял критику местного Роспотребнадзора после концерта Niletto в Челнах

09:18, 28.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Магдеев не принял критику местного Роспотребнадзора после концерта Niletto в Челнах
Фото: nabchelny.ru

Мэр Челнов Наиль Магдеев не согласился с главой территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяром Бариевым, который предложил ужесточить «антиковидные» ограничения после концерта артиста Niletto.

По словам Бариева, на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции, и если организаторы не могут обеспечить безопасность, то количество праздников следует сократить или вовсе отменить их.

Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями. Пока с вашей стороны слабый контроль за общественным транспортом, например. Мы будем руководствоваться решениями главного оперативного штаба Татарстана, следовать его указаниям, соблюдая вертикаль власти. Запрета на проведение мероприятий на открытом воздухе от оперативного штаба пока не поступало», — приводят его слова «Челнинские известия».

В Татарстане за последние сутки зарегистрировали 38 новых случаев заражения коронавирусом.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьМедицинаКультура Татарстан
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