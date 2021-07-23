В Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Камала

В Казани объявили международный конкурс на разработку архитектурной концепции нового здания театра им. Г. Камала. Принять участие в нем смогут и российские, и зарубежные компании.

Прием заявок начинается сегодня, продлится до 15 сентября 2021 года. Победителя объявят 27 января 2022 года. Ориентировочно новое здание театра построят в 2025 году.

Новое здание Татарского государственного академического театра им. Г. Камала построят между улицей Хади Такташа и озером Нижний Кабан.



В мае стало известно о том, что здание театра по адресу Татарстан, 1 реконструируют. Там отремонтируют сцену, зрительный зал и гримерки, оборудуют современное комфортное пространство, кафе с видом на Кабан. Подробнее — в материале «Реального времени».

