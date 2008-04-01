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Все о коронавирусе / COVID-19
Фото: Ринат Назметдинов

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Первыми заболевшими оказались посетители местного рынка морепродуктов, позднее выяснилось, что вирус передается от человека к человеку. Болезнь распространилась более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. К началу апреля число подтверждённых случаев заражения в мире приблизилось к 800 тыс., из них 160 тысяч выздоровели, около 40 тысяч погибли. Хронику борьбы с пандемией ведёт «Реальное время».

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