ПАО «КАМАЗ» может поставить в Челны автобусы на 234 миллиона рублей

Фото: Максим Платонов

Партию автобусов большой вместимости в Набережные Челны может поставить ПАО «КАМАЗ». Прием заявок на участие в аукционе завершен сегодня — предприятие было единственным участником тендера.

Всего планируется закупить 21 автобус. Подрядчику необходимо поставить автобусы пассажировместимостью не менее 108 человек. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 сентября текущего года.



Тендер на покупку автобусов был опубликован на сайте госзакупок в середине июля. Финансируется закупка из бюджета города.

Алексей Нечаев