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ПАО «КАМАЗ» может поставить в Челны автобусы на 234 миллиона рублей

13:00, 23.07.2021
ПАО «КАМАЗ» может поставить в Челны автобусы на 234 миллиона рублей
Фото: Максим Платонов

Партию автобусов большой вместимости в Набережные Челны может поставить ПАО «КАМАЗ». Прием заявок на участие в аукционе завершен сегодня — предприятие было единственным участником тендера.

Всего планируется закупить 21 автобус. Подрядчику необходимо поставить автобусы пассажировместимостью не менее 108 человек. Срок выполнения работ — с момента заключения контракта до 30 сентября текущего года.

Тендер на покупку автобусов был опубликован на сайте госзакупок в середине июля. Финансируется закупка из бюджета города.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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