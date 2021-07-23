Банк России повысил ключевую ставку до 6,5%

Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Фото: cbr.ru

По оценке ЦБ, во втором квартале текущего года российская экономика достигла допандемийного уровня.

Годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году, прогнозирует регулятор. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0—4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.

Ставка вернулась на уровень октября-декабря 2019 года. Это максимальный шаг повышения с декабря 2014 года.



В конце июня глава ЦБ России Эльвира Набиуллина допускала возможность повышения ставки в июле. В предыдущий раз ключевая ставка была поднята до 5,5% годовых.