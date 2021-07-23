В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию для сотрудников некоторых сфер

Обязательную вакцинацию о коронавируса ввели для некоторых категорий граждан в Красноярском крае, сказано в сообщении регионального управления Роспотребнадзора.



В обязательном порядке прививку должны сделать работники образования, здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, госслужащие, работники МФЦ, сферы транспортных услуг, финансовых организаций, почты, торговли, общепита, салонов красоты, массажных и фитнес-центров, спортивных объектов, организаций бытовых услуг, ЖКХ, энергетики, персонал кинотеатров и детских развлекательных комплексов и вахтовики.

Охват вакцинации этих сфер должен составить 60%.

Фото: realnoevremya.ru

На днях в Республике Дагестан из-за неблагоприятной эпидемической обстановки ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан, работающих в сферах услуг, перевозок и ряде других отраслей.

Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев также в июле подписал постановление об обязательной вакцинации отдельных групп граждан из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе.

Маргарита Головатенко