Заявочную кампанию в программу «ПредприниМама» продлили до 20 февраля

Решение принято в связи с высоким интересом к программе: в проекте уже зарегистрировались 3 244 участницы со всей страны

Фото: Динар Фатыхов

Продлен до 20 февраля прием заявок на курс по основам предпринимательства «ПредприниМама», который проводят Минэкономразвития РФ и Авито. Организаторы объясняют это решение высокой активностью заявочной кампании. Уже принято 3 244 участницы, заявки продолжают поступать. Среди российских регионов активнее всего регистрируются жительницы Башкортостана, Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Нижегородской области, Краснодарского и Красноярского краев, Самарской и Иркутской областей, Алтайского края.

Курсы по основам предпринимательства вызывают наибольший интерес у мам с активной жизненной позицией. Активнее всего регистрируются мамы дошкольников, женщины в декрете и родители детей, которые учатся в начальной школе.

В программе активно участвуют и многодетные матери. Так, у 639 слушательниц курсов трое детей, у 192 — четверо, у 44 — пятеро. Есть в проекте и мамы шестерых, семерых, восьмерых детей.

Онлайн-трек «ПредприниМама» был впервые запущен в 2024 году как отдельный формат для женщин, которые по объективным причинам не могут принять участие в очной программе «Мама-предприниматель». Онлайн-обучение позволило значительно расширить географию проекта и сделать предпринимательскую поддержку доступной мамам, находящимся в декрете, воспитывающим маленьких детей или проживающим в удаленных населенных пунктах.

В отличие от базовой программы, участие в онлайн-треке возможно и без готовой бизнес-идеи. Курс помогает участницам определить направление будущего проекта, проверить его жизнеспособность, выстроить бизнес-модель и подготовиться к дальнейшему развитию — в том числе к участию в основной программе «Мама-предприниматель».

Продление заявочной кампании до 20 февраля дает дополнительную возможность присоединиться к проекту.

Образовательная программа выстроена как последовательный путь от идеи к первым продажам и масштабированию. Участницы начинают с вводного модуля, посвященного роли материнства как источника предпринимательской силы, затем переходят к поиску и оценке бизнес-идеи, учатся выбирать перспективную нишу и проверять гипотезы. Далее программа помогает выстроить работающую бизнес-модель, определить целевую аудиторию и сформировать цифровой портрет клиента, чтобы перестать продавать «всем подряд». Отдельные модули посвящены эффективным продажам и основам финансового управления — от расчета прибыли до планирования денежных потоков. Важное внимание уделяется развитию предпринимательского мышления, навыкам принятия решений и работе с внутренними ограничениями.

Практический блок по старту и развитию бизнеса на платформе Авито помогает участницам определить свою нишу с учетом рыночных трендов, научиться грамотно оформлять профиль и запускать продвижение товаров и услуг, а завершающий модуль формирует библиотеку ключевых бизнес-навыков — от самопрезентации и публичных выступлений до работы с нейросетями и использования мер государственной поддержки.



Организатор программы — Минэкономразвития России. Оператор — «Национальное агентство «Мой бизнес» при поддержке федеральной программы «Мама-предприниматель». Генеральным партнером проекта в этом году выступает Авито.

«Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта», — объясняет управляющий директор Авито Влад Федулов.

