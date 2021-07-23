В исполкоме Казани обсудили подготовку к Специальной Олимпиаде

В исполкоме Казани обсудили подготовку к Всемирным зимним играм Специальной Олимпиады. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

На пяти казанских объектах пройдут соревнования по семи видам спорта. Спортсмены буду соревноваться в беге на снегоступах, горнолыжном спорте, сноуборде, флорболе, лыжных гонках, фигурном катании на коньках и конькобежном спорте.

Отмечается, что в спортивном мероприятии примут участие 3 тыс. членов делегаций, в том числе порядка 2 тыс. атлетов с особенностями интеллектуального развития и юнифайд-партнеров, из 99 стран.

Недавно в Казани появился Центр рекрутинга волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана в 2022 году. Он расположен на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма.



Алексей Нечаев