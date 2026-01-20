«Вы всегда пример для нас»: Татарстан и не только поздравляют Минтимера Шаймиева с 89-летием

«Реальное время» собрало пожелания в честь дня рождения первого президента республики и «бабая» всех татарстанцев

Фото: Михаил Козловский

20 января для Татарстана является знаменательной датой — сегодня исполнилось 89 лет первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву, сыгравшему ключевую роль в современной истории региона. Политическая карьера «бабая» достигла пика в 1991 году, когда он занял пост президента Республики Татарстан. На протяжении почти двух десятилетий — до 2010 года — он руководил регионом, переживавшим период глубоких социально-экономических преобразований. «Реальное время» собрало поздравления первых лиц Татарстана и России, а также подготовило фоторепортаж из архивных снимков разных лет.

«Человек-эпоха»

Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в селе Аняково Актанышского района Татарской АССР. Его детство пришлось на сложное военное и послевоенное время. После окончания школы в 1954 году он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт, где получил профессиональное образование. Трудовой путь Шаймиева начался с должности инженера, затем он стал главным инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. Уже в 25 лет он был назначен руководителем межрайонного объединения «Сельхозтехника» в Мензелинске.

В 1967 году Шаймиев начал партийную карьеру, работая инструктором, а затем заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС. С 1969 по 1983 год занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства республики.

1 / 18 Заседание Татарского обкома КПСС. 1990 год. Михаил Козловский

Референдум в Татарстане. 1992 год. Михаил Козловский

Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год. Михаил Козловский

1994 год. Михаил Козловский

Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год. Михаил Козловский

За игрой в теннис. 1997 год. Михаил Козловский

1000-летие Казани. 2005 год. Михаил Козловский

Михаил Козловский

Встреча с Дмитрием Медведевым. 2006 год. Михаил Козловский

Визит в Казахстан. Михаил Козловский

Выборы президента Республики Татарстан. 2015 год. Максим Платонов

Инаугурация президента Татарстана. 2015 год. Михаил Козловский

Михаил Козловский

Михаил Козловский

Максим Платонов

День рождения Александра Пушкина. Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

Динар Фатыхов

В последующие годы его карьера развивалась стремительно: в 1983 году он стал первым заместителем председателя Совета министров ТАССР, затем секретарем Татарского обкома КПСС. В 1985—1989 годах возглавлял Совет министров республики. Избрание первым секретарем Татарского обкома КПСС в 1989 году определило его дальнейшую судьбу. В 1990—1991 годах Шаймиев руководил Верховным Советом РТ, а 12 июня 1991 года был избран президентом Татарстана.

— Уважаемый Минтимер Шарипович, сердечно поздравляю с днем рождения! Ваш мудрый ум, глубокий опыт и безграничная любовь к нашему Татарстану — бесценный клад. Вы всегда пример для нас. Сегодня особенный день — день рождения нашего дорогого Минтимера Шариповича Шаймиева. Человек-эпоха, первый президент Татарстана, чье имя стало синонимом мудрости и стратегического мышления. Здоровья Вам и долгих лет активной жизни! — поздравил раис Татарстана Рустам Минниханов.



Под его руководством республика прошла сложный этап формирования новой государственности. Минтимер Шаймиев зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных региональных лидеров России, сумевший обеспечить стабильное развитие региона в условиях масштабных перемен.



— Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан, Герой Труда России, первый президент Татарстана, мудрый политик федерального уровня и мирового масштаба, выдающаяся личность, обеспечившая основу межнациональной дружбы в республике, основатель социально-экономического развития ведущего региона России — Татарстана, Минтимер Шаймиев празднует день рождения. Без сомнения, сегодняшние успехи Татарстана и его становление в качестве одного из ведущих регионов страны тесно связаны с политикой, которую проводил Минтимер Шарипович. В сложные переломные годы нашей истории ему удалось объединить наш многонациональный народ, открыть для Татарстана современные пути развития и придать происходившим тогда событиям новое направление благодаря своей ответственности и политической воле. По его благородной инициативе были возрождены города Болгар и Свияжск, восстановлен Казанский собор, построены полилингвальные школы — современные образовательные комплексы. Уважаемый Минтимер Шарипович, от всего сердца поздравляю Вас с днем рождения. Вы — мой учитель и наставник, человек, открывший мне путь в большую политику. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов, — поздравил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

— Лично для меня Минтимер Шарипович был и остается мудрым учителем, опытным наставником и личным примером во многих сферах жизни. Для меня большая честь, что именно под его руководством прошла часть моего профессионального пути. Желаю Минтимеру Шаймиеву крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни и дальнейших успехов! — поздравил зампред правительства России Марат Хуснуллин.

«Его вклад в сбережение и укрепление традиционных культурно-духовных ценностей многонациональной России трудно переоценить»

Как отмечают политики, деятельность Минтимера Шаймиева на посту главы республики была направлена на укрепление позиций региона и создание прочной основы для дальнейшего развития Татарстана как субъекта России.

Под его руководством была принята Декларация о государственном суверенитете республики, а также разработана и утверждена Конституция Татарстана. Ключевым событием стало проведение в 1992 году референдума о государственном статусе республики. Спустя два года был заключен знаковый Договор между Татарстаном и Россией.

— Сегодня поздравления с днем рождения принимает выдающийся государственный и общественный деятель, Государственный Советник Республики Татарстан — ее первый президент Минтимер Шарипович Шаймиев. Его жизненный и профессиональный путь — пример служения Отечеству, мудрого государственного руководства и ответственности перед народом. В Минтимере Шариповиче гармонично сочетаются качества сильного лидера, дальновидного стратега и чуткого человека, который на протяжении многих лет вызывает искреннее уважение коллег и граждан. Его вклад в сбережение и укрепление традиционных культурно-духовных ценностей многонациональной России трудно переоценить. Его мудрость и взвешенность в принятии решений, принципиальность и приверженность высоким нравственным ориентирам свидетельствуют о способности оставаться верным себе и своим принципам вне зависимости от обстоятельств. Уважаемый Минтимер Шарипович, от всей души поздравляю Вас с днем рождения! Пусть Ваш опыт и мудрость продолжают служить на благо России, а добрые дела и мудрые решения остаются примером для многих поколений! — поздравил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

— Вы для всех нас — уважаемый первый президент, патриарх татарстанской политики, человек большого государственного ума и чуткого сердца. Ваши слова и поступки всегда были и остаются примером достоинства, чести и дальновидности. Вы — государственный деятель, сыгравший такую огромную созидательную роль в истории Татарстана, которую невозможно переоценить. Вашей мудростью, прозорливостью, самообладанием и умением принимать оптимальные управленческие решения можно только восхищаться. Желаю Вам, глубокоуважаемый Минтимер Шарипович, крепкого здоровья и всех благ. Пусть в Вашей жизни будет как можно больше радостных событий, — поздравил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов.

«Учитель, Наставник, наш родной Бабай

Руководители районов особо отметили, что, благодаря инициативам Минтимера Шариповича и личному участию, в республике успешно сохраняются и возрождаются историко-культурные ценности. После завершения президентского срока в марте 2010 года Шаймиев продолжил государственную службу в качестве Государственного Советника РТ. Он инициировал создание фонда возрождения памятников истории и культуры республики. В частности, под его руководством были возрождены такие значимые объекты, как остров-град Свияжск и Болгар. В Нижнекамске по его инициативе открылся полилингвальный комплекс «Адымнар-Нижнекамск».

— Сегодня день рождения Минтимера Шариповича Шаймиева — первого президента Республики Татарстан, Государственного Советника РТ. Трудовая биография Минтимера Шариповича пронизана любовью к родной земле и ее жителям. С его именем связано возрождение национальных и культурных ценностей: засияла историческая жемчужина Татарстана — остров-град Свияжск Зеленодольского района, местом света и добра стал великий Болгар. С праздником, уважаемый Минтимер Шарипович! Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем долгой жизни, крепкого здоровья и благополучия! — поздравил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

— Сегодня поздравления с днем рождения принимает первый президент Республики Татарстан, Государственный Советник РТ, Герой Труда России, многоуважаемый Минтимер Шарипович Шаймиев. Имя Минтимера Шариповича навсегда вписано в историю нашей республики. Это человек эпохи, мудрый руководитель и дальновидный стратег, для которого служение родному Татарстану стало делом всей жизни. Для нас он не только выдающийся государственный деятель, но и Учитель, Наставник, наш родной Бабай. Благодаря его инициативам и личному участию сохраняется и возрождается уникальное историко-культурное наследие Татарстана, развиваются полилингвальные образовательные проекты. По инициативе и при поддержке Минтимера Шариповича в нашем городе открылся полилингвальный комплекс «Адымнар-Нижнекамск». Его энергия, принципиальность и вера в людей продолжают вдохновлять нас на созидание и новые достижения. Уважаемый Минтимер Шарипович, от имени всех нижнекамцев сердечно поздравляю Вас с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и благополучия! — поздравил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

Особую роль сыграл Минтимер Шаймиев в урегулировании национальных вопросов. По воспоминаниям первого президента России Бориса Ельцина, именно благодаря совместной работе с Шаймиевым удалось предотвратить национальную рознь в стране и получить поддержку других республик. Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов подчеркнул, что Минтимер Шаймиев не только заложил прочный фундамент для развития республики, но и сумел сохранить идентичность региона, сделав его надежным партнером федерального центра.

— Минтимер Шарипович Шаймиев — человек, который абсолютно точно вписал свое имя в историю нашей страны. Лидер, который заложил фундамент для успешного развития Татарстана. Его мудрости хватило на то, чтобы, с одной стороны, наша республика сохранила свою идентичность, а с другой — стала надежным партнером для федерального центра, опорным регионом, который задавал и задает тренды. Его прямота и требовательность к себе и другим — следствие огромной ответственности, которую он чувствовал за каждую точку на карте Татарстана, за каждого жителя нашей республики. Да, порой эта требовательность рождала острые, запоминающиеся фразы, которые обрастали легендами и домыслами. Но если отбросить шелуху мифов, в сухом остатке — реальные дела, которые стали основой процветания Татарстана. В день рождения Минтимера Шариповича мы благодарим его за титанический труд, стратегическое видение и ту несгибаемую волю, которая позволила Татарстану занять достойное место в России. Здоровья, бодрости духа и долгих лет нашему дорогому Бабаю! — поздравил Дамир Фаттахов.

Земляк Минтимера Шаймиева — глава Актанышского района Ленар Зарипов также поздравил первого президента Татарстана с его 89-летием. Как и другие главы районов, Зарипов отметил, что Шаймиев является примером для многих и одним из основоположников экономического благополучия республики.

— Сегодня день рождения у выдающегося сына нашего народа, первого президента Республики Татарстан, Героя Труда Российской Федерации, нашего земляка Минтимера Шариповича Шаймиева. От всей души поздравляю Минтимера Шариповича с этим знаменательным днем. Для нас он всегда был примером. Он — один из тех, кто заложил основы стабильности и экономического развития нашей республики. И сегодня, искренне переживая за Родину и родную землю, он самоотверженно трудится во имя будущего Татарстана. Пусть ему будет суждено оставаться здоровым и радовать нас — всех жителей Татарстана. Пусть его жизненный путь будет долгим, а продолжение — таким же созидательным, светлым и наполненным большими делами, как и пройденный путь. С днем рождения, Минтимер Шарипович! — поздравил Ленар Зарипов.

Первого президента Татарстана поздравляет вся республика

«От имени всех жителей Альметьевского муниципального района мы поздравляем Вас, Минтимер Шарипович! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни», — говорится в официальном поздравлении администрации Альметьевска.

В своем сообщении мэрия города отмечает, что деятельность Шаймиева оказала огромное влияние на развитие региона. Его управленческие решения и стратегический подход к развитию республики позволили Татарстану сохранить свою культурную самобытность и стать одним из лидеров среди российских регионов.

— Именно благодаря его грамотным решениям и упорству республика стала одним из ведущих субъектов страны, сохранив при этом свою уникальную культуру и духовное наследие, — сообщили там.

Михаил Козловский / realnoevremya.ru

Деятельность первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оказала существенное влияние на решение социальных проблем молодежи и развитие спортивной инфраструктуры республики. В 1990-е годы, несмотря на экономические трудности, в Татарстане начали активно внедрять программы поддержки различных категорий молодежи. Особое внимание уделялось развитию спорта и созданию условий для занятий физической культурой.

Сам Шаймиев является примером активного образа жизни, он увлекался различными видами спорта: лыжами, конным спортом, футболом, хоккеем, теннисом — вот далеко не полный список видов спорта, которые любит Минтимер Шарипович.

Ранее в рамках совместного проекта с известным фотографом Михаилом Козловским газета «Реальное время» сделала подборку уникальных кадров спортивных увлечений первого президента РТ.



