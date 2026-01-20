«Вы всегда пример для нас»: Татарстан и не только поздравляют Минтимера Шаймиева с 89-летием

«Реальное время» собрало пожелания в честь дня рождения первого президента республики и «бабая» всех татарстанцев
20 января для Татарстана является знаменательной датой — сегодня исполнилось 89 лет первому президенту республики Минтимеру Шаймиеву, сыгравшему ключевую роль в современной истории региона. Политическая карьера «бабая» достигла пика в 1991 году, когда он занял пост президента Республики Татарстан. На протяжении почти двух десятилетий — до 2010 года — он руководил регионом, переживавшим период глубоких социально-экономических преобразований. «Реальное время» собрало поздравления первых лиц Татарстана и России, а также подготовило фоторепортаж из архивных снимков разных лет.
«Человек-эпоха»
Минтимер Шаймиев родился 20 января 1937 года в селе Аняково Актанышского района Татарской АССР. Его детство пришлось на сложное военное и послевоенное время. После окончания школы в 1954 году он поступил в Казанский сельскохозяйственный институт, где получил профессиональное образование. Трудовой путь Шаймиева начался с должности инженера, затем он стал главным инженером Муслюмовской ремонтно-технической станции. Уже в 25 лет он был назначен руководителем межрайонного объединения «Сельхозтехника» в Мензелинске.
В 1967 году Шаймиев начал партийную карьеру, работая инструктором, а затем заместителем заведующего сельскохозяйственным отделом Татарского обкома КПСС. С 1969 по 1983 год занимал пост министра мелиорации и водного хозяйства республики.
Заседание Татарского обкома КПСС. 1990 год.
Референдум в Татарстане. 1992 год.
Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год.
1994 год.
Встреча с Борисом Ельциным. 1994 год.
За игрой в теннис. 1997 год.
1000-летие Казани. 2005 год.
Встреча с Дмитрием Медведевым. 2006 год.
Визит в Казахстан.
Выборы президента Республики Татарстан. 2015 год.
Инаугурация президента Татарстана. 2015 год.
День рождения Александра Пушкина.
В последующие годы его карьера развивалась стремительно: в 1983 году он стал первым заместителем председателя Совета министров ТАССР, затем секретарем Татарского обкома КПСС. В 1985—1989 годах возглавлял Совет министров республики. Избрание первым секретарем Татарского обкома КПСС в 1989 году определило его дальнейшую судьбу. В 1990—1991 годах Шаймиев руководил Верховным Советом РТ, а 12 июня 1991 года был избран президентом Татарстана.
Под его руководством республика прошла сложный этап формирования новой государственности. Минтимер Шаймиев зарекомендовал себя как один из наиболее влиятельных региональных лидеров России, сумевший обеспечить стабильное развитие региона в условиях масштабных перемен.
«Его вклад в сбережение и укрепление традиционных культурно-духовных ценностей многонациональной России трудно переоценить»
Как отмечают политики, деятельность Минтимера Шаймиева на посту главы республики была направлена на укрепление позиций региона и создание прочной основы для дальнейшего развития Татарстана как субъекта России.
Под его руководством была принята Декларация о государственном суверенитете республики, а также разработана и утверждена Конституция Татарстана. Ключевым событием стало проведение в 1992 году референдума о государственном статусе республики. Спустя два года был заключен знаковый Договор между Татарстаном и Россией.
«Учитель, Наставник, наш родной Бабай
Руководители районов особо отметили, что, благодаря инициативам Минтимера Шариповича и личному участию, в республике успешно сохраняются и возрождаются историко-культурные ценности. После завершения президентского срока в марте 2010 года Шаймиев продолжил государственную службу в качестве Государственного Советника РТ. Он инициировал создание фонда возрождения памятников истории и культуры республики. В частности, под его руководством были возрождены такие значимые объекты, как остров-град Свияжск и Болгар. В Нижнекамске по его инициативе открылся полилингвальный комплекс «Адымнар-Нижнекамск».
Особую роль сыграл Минтимер Шаймиев в урегулировании национальных вопросов. По воспоминаниям первого президента России Бориса Ельцина, именно благодаря совместной работе с Шаймиевым удалось предотвратить национальную рознь в стране и получить поддержку других республик. Глава Бугульминского района Дамир Фаттахов подчеркнул, что Минтимер Шаймиев не только заложил прочный фундамент для развития республики, но и сумел сохранить идентичность региона, сделав его надежным партнером федерального центра.
Земляк Минтимера Шаймиева — глава Актанышского района Ленар Зарипов также поздравил первого президента Татарстана с его 89-летием. Как и другие главы районов, Зарипов отметил, что Шаймиев является примером для многих и одним из основоположников экономического благополучия республики.
Первого президента Татарстана поздравляет вся республика
«От имени всех жителей Альметьевского муниципального района мы поздравляем Вас, Минтимер Шарипович! Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и долгих лет жизни», — говорится в официальном поздравлении администрации Альметьевска.
В своем сообщении мэрия города отмечает, что деятельность Шаймиева оказала огромное влияние на развитие региона. Его управленческие решения и стратегический подход к развитию республики позволили Татарстану сохранить свою культурную самобытность и стать одним из лидеров среди российских регионов.
— Именно благодаря его грамотным решениям и упорству республика стала одним из ведущих субъектов страны, сохранив при этом свою уникальную культуру и духовное наследие, — сообщили там.
Деятельность первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева оказала существенное влияние на решение социальных проблем молодежи и развитие спортивной инфраструктуры республики. В 1990-е годы, несмотря на экономические трудности, в Татарстане начали активно внедрять программы поддержки различных категорий молодежи. Особое внимание уделялось развитию спорта и созданию условий для занятий физической культурой.
Сам Шаймиев является примером активного образа жизни, он увлекался различными видами спорта: лыжами, конным спортом, футболом, хоккеем, теннисом — вот далеко не полный список видов спорта, которые любит Минтимер Шарипович. Ранее в рамках совместного проекта с известным фотографом Михаилом Козловским газета «Реальное время» сделала подборку уникальных кадров спортивных увлечений первого президента РТ.
