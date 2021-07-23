Банк России пообещал вернуться к нейтральной ключевой ставке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ РФ по мере замедления инфляции вернет ключевую ставку в нейтральный диапазон 5—6%. Об этом сообщает «РИА Новости».

«По нашему уточненному прогнозу, в следующем году средняя ключевая ставка составит 6—7% годовых. В дальнейшем, по мере снижения инфляционных ожиданий и замедления инфляции, ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон — этот диапазон мы продолжаем оценивать в 5—6% при инфляции на цели Банка России вблизи 4%», — сказала она.

Сегодня Банк России повысил ключевую ставку сразу до 6,5% годовых. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. По оценке ЦБ, во втором квартале текущего года российская экономика достигла допандемийного уровня. Годовая инфляция составит 5,7—6,2% в 2021 году, прогнозирует регулятор.

Алексей Нечаев