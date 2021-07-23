Татарстан перечислил в бюджеты разных уровней почти полтриллиона рублей

Тем самым республика превысила планку 2019 года на 74 млрд, поскольку налоговые сборы после пандемии скакнули вверх

После глубокого провала в пандемию Татарстан неожиданно собрал исторически рекордный урожай налогов. «Золотой дождь» почти в 0,5 трлн рублей пополнил бюджеты разных уровней: 330,8 млрд рублей из них поступило в федеральную казну, 151,5 млрд — в консолидированный бюджет республики по итогам первого полугодия. Такие впечатляющие цифры представил сегодня глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин на совещании налоговых и финансовых органов в Доме правительства. Интересно, что основная часть татарстанской «прибавки» в 74 млрд, собранных сверх планки 2019 года, ушла в федеральную казну, а республиканскому бюджету досталось лишь 25 млрд рублей.

Денежный дождь из Татарстана

«Постпандемийные» финансово-экономические итоги деятельности Татарстана подвели сегодня на очередном заседании штаба налоговых и казначейских органов с участием президента республики Рустама Минниханова. В нем приняли участие премьер-министр Алексей Песошин, вице-спикер Госсовета Юрий Камалтынов, главы профильных министерств и крупных компаний.

По большому счету, это было не дежурное отчетное ведомственное совещание для галочки, а день фантастического триумфа налоговиков. Так много им еще не удавалось собрать ни в одном полугодовом сезоне! 480 млрд рублей, или почти 0,5 трлн рублей, налогов — такой гигантский «кеш» был переведен в казну.



На заседании глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин представил слайды с динамикой сборов, из которых следовало, что 2/3 собранного поступило в федеральный бюджет. Причем эти 330,8 млрд поступили с солидной прибавкой — в 51,5 млрд рублей. Это больше, чем в допандемийном полугодии. На слайде эта замечательная цифра была выделена ярко-красной стрелкой, указывающей вверх. Оставшаяся треть, или 151,5 млрд рублей, как видно из слайда, была аккумулирована в консолидированном бюджете РТ, но только с более скромной прибавкой — чуть более 20 млрд рублей. Таким образом, аудитория воочию увидела, каким бывает «налоговый шок» в конкретных цифрах.

Сегодня на очередном заседании штаба налоговых и казначейских органов с участием президента республики Рустама Минниханова подвели «постпандемийные» финансово-экономические итоги деятельности Татарстана

«Остаточные явления» пандемии: треть предприятий убыточны

Перед началом заседания Рустам Минниханов кратко обозначил экономическое состояние республики, никак не акцентируя внимания на достижениях налоговиков. Этот сюрприз им надлежало сделать позднее. А пока президент лаконично доложил, что экономика показывает положительную динамику.



— В настоящее время мы видим оживление в экономике, — сообщил Рустам Минниханов и привел обновленные статистические данные: — За пять месяцев года ВРП республики составил 102,3% к прошлому году. Индекс промышленного производства — 104,3%. Объем строительных работ вырос на 102,4%, розничный товарооборот — 110,1%.

Правда, президент призвал не обольщаться этими цифрами, так как «остаточные явления» пандемии все еще присутствуют в экономике. «Это не повод для спокойствия, — заострил он внимание, пояснив, что треть предприятий остаются убыточными, — У нас есть аналитические данные Минфина РТ, где в первом полугодии целый ряд крупных и средних предприятий снизили свои показатели по налогу на прибыль. Это значит, что негативное влияние прошлогоднего кризиса еще присутствует». По его словам, нужно продолжать соблюдать жесткую финансовую дисциплину, так как бюджет Татарстана сформирован с существенным дефицитом в 7 млрд рублей.

Собираем больше по всем видам налогов

После строгого внушения слово предоставили главному спикеру совещания. Глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин с первых минут взял мажорную тональность, заявив, что «восстановление экономической активности в Татарстане идет гораздо динамичнее, чем прогнозировалось». По его словам, прирост поступлений достигнут по всем семи видам налогов.



Как следовало из слайдов, максимальный, двукратный, рост отчислений произошел по НДПИ. Собрано 254 млрд рублей, или с плюсом на 136,4 млрд рублей. Вторым по объему сборов стал НДС. Собрано 67,8 млрд рублей. Третьим оказался налог на прибыль — собрано 65,1 млрд рублей, с приростом в 94,5%. Впервые рекордные сборы достигнуты по НДФЛ, отметил в докладе Марат Сафиуллин. Собрали 41,5 млрд рублей, с плюсом в 6,6 млрд рублей.



— Это как лакмусовая бумажка, отражающая позитивные процессы в экономике, — с гордостью заметил налоговик.

Маржинальность бизнеса растет во всех секторах экономики, констатировал Сафиуллин. Об этом свидетельствуют сборы по налогу на прибыль. На слайдах было показано, что сборы по налогу на прибыль превзошли допандемийный уровень 2019 года. За первое полугодие налоговики собрали 54,6 млрд рублей, а два года назад — 49,9 млрд рублей, рапортовал глава УФНС по РТ. При этом не стали обращать внимание на то, что прирост поступлений был простимулирован разогнавшейся инфляцией и ростом цен, которые фактически проиндексировали выручку предприятий.

— Рост связан и с улучшением внешнеэкономической конъюнктуры, эффективностью экономической политики, и системным повышением качества налогового администрирования. Платежи возросли не только к июню, но и к первому полугодию 2019 года, — отметил глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин.

Драйвером роста, как всегда, является нефтегазохимический комплекс, который обеспечивает 76% всего увеличения поступлений. Нефтехимия обеспечила прирост налоговых поступлений на 187%. Торговля — на 130%. В аутсайдерах оказались игроки финансового и страхового секторов, которые упали до 80%.

«У нас есть реальные резервы для увеличения налоговой базы»

Затем главный налоговик процитировал несколько тезисов из послания президента России. «Страна одна, все уровни власти и бизнес должны работать в единой логике, — зачитал Марат Сафиуллин. — В период восстановления экономики первостепенной задачей является поддержание компаний в желании инвестировать в новые продукты и технологии, выводить их в большие дивиденды и тем более не минимизировать налоги». Он пообещал, что работа налоговых органов в этом направлении будет значительно усилена. «У нас есть реальные резервы для увеличения налоговой базы», — заявил он, давая понять, что гонка по сборам налогов продолжится и во втором полугодии.

Глава УФНС по РТ сообщил, что в этом году в Следственный комитет было передано семь материалов по факту неуплаты 1,4 млрд рублей налогов, возбуждено пять уголовных дел и еще одно дело по сокрытым налогам на 15 млн рублей

Несмотря на впечатляющий рост налоговых сборов, налоговики продолжают выявлять тех, кто уклоняется от уплаты налогов. Глава УФНС по РТ сообщил, что в этом году в Следственный комитет было передано семь материалов по факту неуплаты 1,4 млрд рублей налогов, возбуждено пять уголовных дел и еще одно дело по сокрытым налогам на 15 млн рублей. Правда, если уклоняющийся признает факт неуплаты, то его освобождают от уголовной ответственности. Так, в ходе следствия один налогоплательщик возместил недоимку на 85 млн рублей.

— В результате дополнительных мероприятий в бюджет поступило 2 млрд рублей, — сообщил об итогах глава УФНС.



По его словам, налоговые органы стремятся проводить курс на добровольное уточнение налогоплательщиками налоговых обязательств. В результате «сознались» и вернули за январь — июнь еще 822 млн рублей. «Эта мера позволяет избежать избыточного давления на бизнес. Мы стремимся выстраивать взаимоотношения с налогоплательщиками на основе взаимоуважения и бесконфликтности», — отметил докладчик. 82% судебных споров по начислению налогов между налогоплательщиками и ФНС закончились в пользу бюджета, заключил Сафиуллин, давая понять, что спорить с налоговиками бесполезно.

Неприятный сюрприз готовят промышленным предприятиям. До 1 августа этого года им необходимо согласовать кадастровую стоимость объектов капитального строительства для перехода на новый режим расчета по имущественному налогу в 2023 году. Кроме того, необходимо провести кадастровую оценку земель под предприятиями для расчета земельного налога от кадастровой стоимости. Об этом на совещании заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин.

Неприятный сюрприз готовят промышленным предприятиям. Об этом на совещании заявил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин

«С 1 января 2022 года во всех субъектах РФ будет проведена кадастровая оценка земельных участков для перерасчета земельного налога, — напомнил Радик Гайзатуллин. — До 1 мая этого года МЗИО и БТИ представят предварительные результаты оценки, которые будут учтены при определении доходной части бюджета по земельному налогу», — сообщил он. Кроме того, начата работа по переходу на расчет имущественного налога от кадастровой стоимости, который будет взыматься с 2023 года, добавил он. «Ряд крупных предприятий уже получили запросы, и прошу их отработать до 1 августа», — призвал глава Минфина РТ. По данным ведомства, всего в Татарстане 2 млн земельных участков и 2,5 млн объектов капитального строительства. В заключение министр выразил надежду: объем налоговых поступлений при переходе на кадастровую оценку «не должен привести к уменьшению доходов».