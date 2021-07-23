По фактам мошенничества при строительстве вокзалов в Татарстане и Марий Эл возбужден ряд уголовных дел

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило ряд уголовных дел по фактам мошеннических действий лиц из руководства коммерческих строительных организаций и Горьковской дирекции пассажирских обустройств — структурного подразделения Центральной дирекции пассажирских обустройств — филиала ОАО «РЖД», сообщил представитель Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.



С 2019 по 2020 годы лица из руководства, обманув и злоупотребив доверием, похитили 10 млн рублей, которые принадлежали ОАО «РЖД». Руководство завысило стоимость фактически выполненных работ по ремонту железнодорожных вокзалов и остановочных платформ по заключенным договорам. В последующем были подписаны фиктивные акты приемки работ, нелегитимно начислена оплата по договорам на счета подрядных организаций.

Противоправные действия выявили УФСБ РФ по РТ и Татарская транспортная прокуратура. Дела возбуждены по статье о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ). Сейчас ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

Маргарита Головатенко