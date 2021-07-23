В ДРКБ Татарстана рассказали о наиболее уязвимой группе детей к COVID-19

Дети болеют коронавирусом так же, как и взрослые, а у определенной группы заболеваемость встречается чаще, рассказала в ходе прямого эфира в аккаунте оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 «Дети и COVID-19. Как уберечь ребенка?» замглавврача по лечебной работе в ДРКБ Светлана Сенек.



По ее словам, коронавирусом чаще болеют дети пубертатного возраста, то есть после 10 лет, а у детей старше 14 лет клиническая картина заболевания такая же, как у взрослых. Заболевание протекает тяжелее, если у ребенка есть сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет. Тяжело протекает заболевание, если ребенок имеет лишнюю массу тела.

Сенек объяснила, почему подростки и студенты болеют тяжелее: в пубертатном возрасте идет гормональная перестройка в организме, иммунная система не всегда адекватно реагирует на заболевание — при коронавирусе иммунная система всегда гиперактивна.

Фото: realnoevremya.ru

В мае главврач детской горбольницы Казани №1 Марина Потапова рассказывала, что среди детей чаще наблюдаются легкие и бессимптомные формы коронавирусной инфекции. При этом врач назвала ошибочным мнение о невозможности заразиться детям до 7 лет.

Маргарита Головатенко