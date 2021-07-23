ЕСПЧ подтвердил получение межгосударственной жалобы на Украину от России

Европейский суд по правам человека сообщил о получении межгосударственной жалобы от России на нарушение Украиной Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Она зарегистрирована под номером 36958/21.

Документ российское правительство направило 22 июля 2021 года в соответствии со статьей 33 ЕКПЧ, пишет ТАСС со ссылкой на письмо ЕСПЧ. Отмечается, что это первая межгосударственная жалоба, которую подала Россия.

Напомним, она относится к событиям, которые произошли после смены власти на Украине в феврале 2014 года. Нарушения, на которые обращает внимание Россия, — ответственность Киева за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми, в том числе на Майдане и в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году, а также в Донбассе в ходе проведения так называемой антитеррористической операции.

В жалобе РФ заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 Регламента. Украину просят обязать незамедлительно прекратить блокировку поступления пресной воды в Крым, ограничивать права национальных и языковых меньшинств, запрещать вещание русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничивать доступ к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.

Татьяна Демина