Во время Олимпиады-2026 латвийское ТВ будет глушить выступления россиян рекламой

По словам представителя телеканала из Латвии, изначально рассматривался вариант полного отказа от трансляции соревнований по санному спорту

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Телекомпания TV3 Group приняла решение включать рекламные паузы во время выступлений российских спортсменов на предстоящих зимних Олимпийских играх. Об этом сообщил директор спортивных программ медиакомпании Томс Цирценис, передает РИА «Новости».

По словам представителя телеканала, изначально рассматривался вариант полного отказа от трансляции соревнований по санному спорту. Однако от этой идеи отказались, поскольку это могло негативно повлиять на латвийских спортсменов, которым предстоит соревноваться с российскими атлетами.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Представитель TV3 Group подчеркнул, что размещение рекламы во время выступлений российских спортсменов — это осознанное редакционное решение, а не техническая случайность.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Ранее стало известно, что спортсмены из Татарстана Коростелев и Непряева получили приглашения на Олимпийские игры.

Наталья Жирнова