Глава горздрава Казани: «Мутации вируса еще будут, и будут по всему миру»

Фото: Максим Платонов

Только цифры



На традиционной пятничной пресс-конференции Роспотребнадзора и Минздрава в очередной раз озвучили цифры о распространении коронавируса в Татарстане. Вот основные из них:

За весь период пандемии диагноз COVID-19 официально получили 23 516 татарстанцев.

Выздоровели 20 938 человек.

Сейчас в республике задействованы 3 562 койки для больных новой коронавирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости в республике составляет 602,5 на 100 тысяч населения.

Темп недельного прироста заболеваемости сохраняется на уровне 0,2%.

Сейчас под наблюдением находятся 228 человек — это те, кто находился в контакте с заболевшими.

1 042 000 тестов на наличие новой коронавирусной инфекции проведено в республике.

182 450 россиян за все время с начала пандемии приехали из-за рубежа. 1 023 из них не подгрузили на «Госуслуги» результаты теста ПЦР и не имеют сертификата о прививке.

За это привлечены к ответственности в республике уже 725 человек, им выписано штрафов на 3,8 млн рублей.

На сегодняшний день в республике выявлено 32 случая британского штамма коронавируса, 49 случаев индийского.

Вакцинирован на сегодняшний день 757 041 татарстанец, оба этапа прививки прошли 524 865 жителей республики.

В республике работают 153 пункта вакцинации, включая и стационарные, и развернутые мобильные. Так, в Казани заработал новый прививочный пункт — его оборудовали в отделении Сбера на улице Пушкина.

Вакцинирован на сегодняшний день 757 041 татарстанец, оба этапа прививки прошли 524 865 жителей республики. Фото: kzn.ru

Пустят ли зрителей на футбол?

Заместитель начальника Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина удивила общественность словами о том, что ведомство рекомендует максимально снизить количество зрителей на играх «Рубина»:

— Мы говорим о том, что у нас допускается проведение массовых мероприятий по критериям, определенным действующим постановлением главного санитарного врача Российской Федерации. Мы ориентируемся на цифру до 500 участников, включая членов команды и обслуживающий персонал. Поэтому мы не говорим ни о 30%-ной, ни тем более о 70%-ной загрузке. Матчи должны пройти максимально без зрителей. Свои предложения по этому мероприятию мы направили в Кабмин.

При этом KazanSummit-2021, который проводится с 28 по 30 июля в столице Татарстана, пройдет в очном формате. По словам Авдониной, организаторы мероприятия плотно работают с контролирующими органами, оргкомитет регулярно консультируется с Роспотребнадзором и прорабатывает «все мелочи». Площадка мероприятия позволяет и сделать правильную рассадку, и соблюсти дистанцию, РПН рекомендует масочный режим на протяжении всего мероприятия и допуск участников только по предъявлению отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке. Будет налажено на площадке и экспресс-тестирование на COVD-19, и измерение температуры.

Любовь Авдонина отметила, что ведомство рекомендует максимально снизить количество зрителей на играх «Рубина». Фото: Максим Платонов

«Нельзя сделать только первый компонент вакцины и думать, что человек привился»

Заместитель министра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков напомнил: вирус мутирует. Судя по новым штаммам, которые приходят и в Татарстан, это происходит, причем очень активно. Остановить этот процесс может только вакцинация:

— Если бы мы с вами все как один встали и одномоментно вакцинировались, то шансов мутировать мы бы вирусу не оставили. А поскольку прививаются не все, то вирус беспрепятственно передается от одного человека к другому и получает шанс мутировать. Это присуще многим вирусам — с гриппом тоже такое происходит. Мутации еще будут, и они будут по всему миру. И бороться с ними можно только вакцинацией. Вакцина «Спутник V» эффективна против того же штамма «дельта», но ее эффективность меньше на 6% по сравнению с изначальным, уханьским вариантом коронавируса.

Прошло уже полгода после первой волны вакцинации, и настала пора для ревакцинации тех, кто привился зимой. Как говорит Жаворонков, доз препарата для этого в республике хватит: вакцины поступают регулярно, запас постоянно пополняется. Буквально на днях в Татарстан пришли 40 200 доз «Спутника», вот-вот прибудет и «Спутник Лайт», причем эта однокомпонентная вакцина уже заочно распределена по медицинским учреждениям республики.

По-прежнему остро стоит вопрос с теми гражданами, кто сделал первую дозу вакцины, но не пошел за второй, потому что испугались реакции организма на нее: у кого-то поднялась температура, у кого-то болела рука.

— Нельзя сделать только первый компонент вакцины и думать, что человек привился! Иммунитет в таком случае не формируется, — предупреждает Владимир Жаворонков. — Именно отсюда проистекают рассказы о том, что прививка не сработала. Полное формирование иммунитета завершается только через 21 день после второй дозы вакцины!

Как рассказал Жаворонков, статистика по тем, кто не сделал вторую прививку, ведется, и медицинские учреждения «вызванивают» тех, кто не дошел до второго этапа вакцинации. Медики в буквальном смысле уговаривают людей по телефону получить вторую дозу прививки. Нарастания таких случаев в геометрической прогрессии нет, но такие граждане по-прежнему есть.

Статистика по тем, кто не сделал вторую прививку, ведется, и медицинские учреждения «вызванивают» тех, кто не дошел до второго этапа вакцинации. Фото: Максим Платонов

О гриппе и о новом локдауне

Не успеем мы оглянуться — придет осень, а значит, пора задумываться и о новой прививке. Ведь грипп никто не отменяет, он вполне мирно сосуществует с коронавирусом. Роспотребнадзор республики настоятельно рекомендует сделать и эту прививку — сейчас медики ждут информации от ВОЗ о том, какие штаммы гриппа будут актуальны в этом сезоне и какие из них включат в вакцину.

С учетом того, что между разными вакцинами должно пройти не менее месяца, это означает: прививаться от коронавируса надо незамедлительно, чтобы успеть вакцинироваться от гриппа как положено, в сезон. Любовь Авдонина говорит:

— Прививаться от гриппа нужно будет обязательно. При этом к сентябрю республика должна была сформировать не менее 60% коллективного иммунитета от коронавируса. Срок между прививками должен быть примерно месяц. Поэтому, пожалуйста, привейтесь вовремя от коронавируса, это надо сделать прямо сейчас!

И напоследок, отвечая на традиционный уже вопрос о вероятности нового локдауна, Авдонина объяснила, в каком случае его объявят:

— Если будет такая же ситуация с неуправляемым ростом заболеваемости, как в прошлом году. Сегодня ситуация сложная, но управляемая — прежде всего за счет вакцинации и ограничительных мероприятий. Ожидать взрывного роста сегодня пока не приходится, с учетом принимаемых мер, адекватных ситуации. Но период и быстрота выхода из пандемии зависят от сознательности граждан и от их решения сделать или не сделать прививку. Чем более ответственно мы будем относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких, тем раньше мы выйдем из пандемии.

Людмила Губаева