«Рубин» обыграл сербскую ИМТ в первом матче с Артигой
Казанцы провели контрольный матч на стартовом зимнем сборе в Турции
«Рубин» переиграл сербскую команду ИМТ со счетом 3:1 в контрольном матче на сборе в Турции. Игра стала первой для казанцев под руководством испанского тренера Франка Артиги.
В составе «Рубина» голы забили Константин Нижегородов, Далер Кузяев и Никита Васильев. У соперника единственный мяч в активе нападающего Кейта.
Первый свой гол казанцы забили с пенальти, который получился спорным. После пропущенного мяча футболисты ИМТ покинули поле, но затем после уговоров продолжили встречу.
Следующий матч на сборе в Турции «Рубин» проведет 26 января с клубом «Струга» в 11:30 по московскому времени.
«Рубин» — ИМТ — 3:1 (2:0, 1:1)
Голы:
1:0 — 35, Нижегородов (с пенальти);
2:0 — 45, Кузяев;
3:0 — 50, Васильев (Ломовицкий);
3:1 — 53, Кейта.
