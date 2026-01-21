«Рубин» обыграл сербскую ИМТ в первом матче с Артигой

Казанцы провели контрольный матч на стартовом зимнем сборе в Турции

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» переиграл сербскую команду ИМТ со счетом 3:1 в контрольном матче на сборе в Турции. Игра стала первой для казанцев под руководством испанского тренера Франка Артиги.

В составе «Рубина» голы забили Константин Нижегородов, Далер Кузяев и Никита Васильев. У соперника единственный мяч в активе нападающего Кейта.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Первый свой гол казанцы забили с пенальти, который получился спорным. После пропущенного мяча футболисты ИМТ покинули поле, но затем после уговоров продолжили встречу.

Следующий матч на сборе в Турции «Рубин» проведет 26 января с клубом «Струга» в 11:30 по московскому времени.

«Рубин» — ИМТ — 3:1 (2:0, 1:1)

Голы:

1:0 — 35, Нижегородов (с пенальти);

2:0 — 45, Кузяев;

3:0 — 50, Васильев (Ломовицкий);

3:1 — 53, Кейта.

Зульфат Шафигуллин