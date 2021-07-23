В Татарстане выявили 49 заболевших «индийским» штаммом COVID-19

В Татарстане выявили 32 заболевших «британским» штаммом COVID-19 и 49 заболевших «индийским» штаммом. Об этом заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



«Бразильский» штамм (гамма-штамм) среди заболевших пока не выявили. Сейчас в республике занято 3 562 койки в госпиталях для больных COVID-19.

Вчера научный центр Роспотребнадзора «Вектор» сообщил о выявлении на территории России «бразильского» штамма коронавируса (гамма-штамм). Как и «индийский» вариант коронавируса (дельта-штамм), он относится к категории «вызывающих озабоченность». Эти штаммы более трансмиссивны и вирулентны, способны снижать эффективность антител.

