В ДРКБ Татарстана рассказали об осложнениях у детей с коронавирусом

Коронавирус страшен осложнениями, поэтому, даже если ребенок перенес заболевание легко, обязательно нужно пройти реабилитацию, рассказала в эфире в аккаунте оперативного штаба РТ по противодействию распространению COVID-19 «Дети и COVID-19. Как уберечь ребенка?» замглавврача по лечебной работе В ДРКБ Светлана Сенек.



По ее словам, у детей на 3—4 неделю после начала заболевания может случиться мультивоспалительный синдром. У детей также встречаются нехарактерные для взрослых пациентов проявления заболевания, например, поражение кожи или поражение ЖКТ.

В ходе эфира Сенек ответила на вопрос зрителя о возможности вакцинации кормящей матери. По словам врача, на период вакцинации грудное вскармливание следует прекратить.

Фото: realnoevremya.ru

Также Сенек рассказала о наиболее уязвимой группе детей к COVID-19. Коронавирусом чаще болеют дети пубертатного возраста, то есть после 10 лет, а у детей старше 14 лет клиническая картина заболевания такая же, как у взрослых. Заболевание протекает тяжелее, если у ребенка есть сопутствующие заболевания, например, сахарный диабет. Тяжело протекает заболевание, если ребенок имеет лишнюю массу тела.

Маргарита Головатенко