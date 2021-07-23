Первым компонентом от COVID-19 привили почти 35 миллионов россиян

Фото: Максим Платонов

Количество граждан, получивших первый компонент вакцины против COVID-19, приближается к 35 млн. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Только за последнюю неделю число вакцинированных увеличилось более чем на 2 млн человек», — цитирует его ТАСС.

Фото: Максим Платонов

Темпы вакцинации от коронавируса выросли в три раза в Москве, Тверской, Смоленской областях и ряде других регионов России. Также растут темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт», отметил Мурашко.

«Отправлены первые партии вакцины «Спутник Лайт», которая эффективно себя показала для повторной вакцинации как переболевших, так и ранее вакцинированных», — сказал он.

В Татарстане провакцинирован от коронавируса 757 041 человек, сообщил замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Второй компонент вакцины от COVID-19 получили уже 524 865 татарстанцев.

Алексей Нечаев