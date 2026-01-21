Новости спорта

04:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Коростелев и Непряева получили приглашения на Олимпийские игры

13:44, 21.01.2026

Спортсмены из Татарстана отобрались на Олимпиаду в Италии в нейтральном статусе

Коростелев и Непряева получили приглашения на Олимпийские игры
Фото: Динар Фатыхов

Международный олимпийский комитет (МОК) направил приглашения российским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой. Об этом сообщила пресс-служба организации.

22-летний Савелий Коростелев и 23-летняя Дарья Непряева представляют Татарстан, а на международных соревнованиях выступают в нейтральном статусе. Оба спортсмена выполнили необходимые нормативы для участия в Олимпийских играх в Италии на декабрьском этапе Кубка мира в Давосе.

Ранее сообщалось, что для получения приглашения на Олимпиаду российским спортсменам предстоит пройти дополнительные проверки на соответствие требованиям нейтральности.

Ранее «Реальное время» писало, что россияне выступят на Олимпиаде «нейтралами» даже в случае окончания СВО.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Спорт Татарстан

Новости партнеров

Читайте также