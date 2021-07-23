В Татарстане собственные доходы составили 149,3 млрд рублей

В первом полугодии 2021 года собственные доходы, поступившие в консолидированный бюджета РТ, составили 149,3 млрд рублей. Об этом сообщил президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

По его словам, в первом полугодии наблюдается оживление экономики, индекс промышленного производства составил 104,3%. Бюджет республики исполнен на 125,5 млрд рублей, в местные бюджеты мобилизовано 23,8 млрд рублей. Неналоговые доходы поступили в консолидированный бюджет Татарстана в сумме 6,3 млрд рублей, в том числе в бюджет республики — 3 млрд рублей, в местные бюджеты — 3,3 млрд рублей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Однако это не повод для спокойствия, отметил президент РТ. В первом полугодии, как показывают аналитические данные, есть проблемы у крупных средних предприятий.

При этом значительно вырос доход у самозанятых — до 9,5 млрд, а их количество выросло до 132 тысяч человек.

Луиза Игнатьева