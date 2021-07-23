В Роспотребнадзоре РТ оценили возможность введения нового локдауна

Если ситуация с ростом заболеваемости COVID-19 будет такой же неуправляемой, как в прошлом году, в республике могут ввести локдаун. Об этом заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



На сегодняшний день ситуация сложная, но управляемая, прежде всего за счет вакцинации и ограничительных мероприятий. Пока что ожидать взрывного роста заболеваемости не приходится.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Авдонина отметила, что период и быстрота выхода из пандемии зависит от сознательности граждан и от их решения вакцинироваться. Чем более ответственно люди будут относиться к своему здоровью и здоровью своих близких, тем раньше мы выйдем из пандемии.

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