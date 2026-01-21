Гатиятулин — про обмен Яшкина: «Мне комментировать здесь нечего»

Тренер пояснил, что игрок восстанавливается после болезни и набирает форму, получая необходимое время для реабилитации

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин подвел итоги победной серии на Дальнем Востоке, где команда одержала четыре победы подряд, в том числе над «Адмиралом» со счетом 4:1. Гатиятулин отметил грамотную и рациональную игру команды, подчеркнув успешную реализацию тактических установок.

Важным событием стал юбилейный матч для самого Гатиятулина — это его 500-я игра в качестве тренера. Он поблагодарил руководство за доверие и отметил, что, несмотря на значимую цифру, есть пространство для развития.

В матче отличился защитник Митчелл Миллер, установивший новый рекорд клуба по количеству голов среди защитников за регулярный чемпионат.

— О таланте Митча много уже говорилось, он взрослеет, прибавляет в ответственности, в лидерских качествах, в том числе в раздевалке. Побить рекорд «Ак Барса» — это всегда честь, поздравляем его с этим, — заявил Гатиятулин.

Отдельно Гатиятулин остановился на работе с молодыми игроками. Он подчеркнул важность развития воспитанников системы клуба, в частности, отметил уверенную игру 17-летнего Александра Иванова.

Комментируя ситуацию с Дмитрием Яшкиным, тренер пояснил, что игрок восстанавливается после болезни и набирает форму, получая необходимое время для реабилитации.

— А что касается публикаций про обмены какие-то — мне комментировать здесь нечего, мы сконцентрированы на других вопросах, впереди уже следующая игра, к которой мы готовимся. Ранее появилась информация, что «Ак Барс» может обменять Яшкина в «Трактор» на Григоренко.

Наталья Жирнова