Компания «Фабрика Бахетле» изменяла сроки годности молочки
Уполномоченному лицу объявлено предупреждение
В январе 2026 года на предприятии ООО «Фабрика Бахетле» уполномоченное лицо оформило ветеринарный документ на молочную продукцию.
При проверке документов в ФГИС «Меркурий» Россельхознадзор Татарстана выявил, что у продукции изменили срок годности через операцию «переработка/производство».
Это нарушение законодательства: ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза РФ №862, а также требований Технических регламентов ТС и ЕАЭС о безопасности пищевой продукции и молока.
Уполномоченному лицу объявлено предупреждение в системе ФГИС «ВетИС» «Паспорт».
Ранее «Реальное время» писало, что за 2025 год в Татарстане закрыли девять «Светофоров» из-за наличия грызунов.
