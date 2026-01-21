Компания «Фабрика Бахетле» изменяла сроки годности молочки

Уполномоченному лицу объявлено предупреждение

Фото: Реальное время

В январе 2026 года на предприятии ООО «Фабрика Бахетле» уполномоченное лицо оформило ветеринарный документ на молочную продукцию.

При проверке документов в ФГИС «Меркурий» Россельхознадзор Татарстана выявил, что у продукции изменили срок годности через операцию «переработка/производство».

Это нарушение законодательства: ст. 15 Закона РФ «О ветеринарии», приказа Минсельхоза РФ №862, а также требований Технических регламентов ТС и ЕАЭС о безопасности пищевой продукции и молока.

Уполномоченному лицу объявлено предупреждение в системе ФГИС «ВетИС» «Паспорт».

Ариана Ранцева