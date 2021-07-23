После концерта Niletto в Челнах суд оштрафовал начальника Управления по делам молодежи исполкома

Фото: Максим Платонов

За нарушение организации массового мероприятия в День молодежи в Набережных Челнах был наказан начальник управления исполкома Айзат Махмутов. Набережночелнинский городской суд вынес постановление об административном правонарушении.

Суд назначил должностному лицу наказание в виде штрафа в размере 25 тыс. рублей. Начальник Управления по делам молодежи согласился с постановлением суда. Оно не вступило в законную силу.



Напомним, главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев сообщил, что Роспотребнадзор завершил проверку соблюдения мер по борьбе с коронавирусом при проведении Дня молодежи в городе.

«Материалы направлены в суд. По его результатам можно будет комментировать принятое решение», — сказал он.

Бариев после выступления Niletto на Дне молодежи, куда несколько тысяч челнинцев пришли без масок, предложил ужесточить антиковидные ограничения. Он отметил, что на концерте граждане забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции.



Мэр Челнов Наиль Магдеев с таким мнением не согласился и упрекнул Бариева в слабом контроле за общественным транспортом. «Занимайтесь своей работой, а не следите за соцсетями», — заявил он.



Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал замечание Магдееву из-за проведения Дня молодежи без соблюдения санитарных требований, на что тот ответил следующее: «Где-то были нарушения. Да, они были. И президент именно по этому вопросу сделал замечание, не по самому факту проведения».



Алексей Нечаев