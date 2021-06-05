Правительство Японии рассчитывает решить вопрос «северных территорий» при Путине

В Японии считают, что вопрос о южной части Курильских островов или «северных территорий» можно решить, пока на посту президента России остается Владимир Путин, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.



Депутат от Партии японского возрождения Мунэо Судзуки считает, что если эту возможность упустить, вопрос останется нерешенным. Источник в канцелярии японского премьер-министра заявил, что в правительстве Японии не ожидают быстрого продвижения переговорного процесса, однако, по его словам, «Путин продемонстрировал настрой на продолжение переговоров».

Фото: pixabay.com

Так источник прокомментировал слова президента РФ о том, что поправка к Конституции России о запрете на отчуждение территорий не означает, что переговоры по мирному договору с Японией должны быть приостановлены.

Маргарита Головатенко