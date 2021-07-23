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Администратора домена интернет-издания The Insider включили в список иноагентов

17:28, 23.07.2021
Администратора домена интернет-издания The Insider включили в список иноагентов
Фото: minjust.gov.ru

Администратора доменного имени интернет-издания The Insider латвийскую организацию The Insider SIA* включили в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Информация опубликована на сайте Министерства юстиции РФ.

В реестр также включены бывшая журналистка «Проекта» Софья Гройсман, заместитель главного редактора «Проекта» Михаил Рубин, специальный корреспондент «Открытых медиа» Илья Рождественский, авторы издания «Проект» Юлия Апухтина и Алексея Постернак.

14 мая Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов онлайн-издание VTimes*.

*СМИ, признанное в России иноагентом

Татьяна Демина
ОбществоВласть
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