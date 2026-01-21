«Ак Барс» завершил выезд на Дальний Восток победой над «Адмиралом»

Команда Гатиятулина выиграла все четыре матча в гостевой серии

«Ак Барс» обыграл в гостях «Адмирал» со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Анвара Гатиятулина завершила без поражений выездную серию на Дальний Восток.

Для тренера казанцев эта игра стала 500-й в чемпионатах КХЛ, это 11-й случай в истории турнира.

В составе «Ак Барса» шайбы забросили Алексей Пустозеров, Митчелл Миллер, Семен Терехов и Кирилл Семенов. У «Адмирала» единственный гол в активе Степана Старкова. Вратарь казанцев Максим Арефьев одержал вторую победу подряд в чемпионате. Форвард «барсов» Кирилл Семенов набрал 4 (1+3) результативных очка за матч.

По ходу встречи в третьем периоде травму получил вратарь «Адмирала» Адам Хуска, его заменил Арсений Цыба. У «Ак Барса» вторую игру кряду решением тренерского штаба пропустил Дмитрий Яшкин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» выиграл все четыре матча в выездной серии на Дальнем Востоке, по два раза обыграв «Амур» и «Адмирал». Команда Гатиятулина сохранила второе место в турнирной таблице Восточной конференции.

Следующий матч «Ак Барс» проведет 24 января в Казани с новосибирской «Сибирью» в 17.00 по московскому времени.

«Адмирал» — «Ак Барс» — 1:4 (1:1, 0:2, 0:0)

Голы:

0:1 — Пустозеров (Семенов, Марченко, 07:19);

1:1 — Старков (Шулак, 11:03);

1:2 — Миллер (Хмелевский, Семенов, 24:36);

1:3 — Терехов Сем. (Семенов, Хмелевский, 30:45);

1:4 — Семенов (Пустозеров, Хмелевский).

Зульфат Шафигуллин