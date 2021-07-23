Российские спортсмены вышли на церемонию открытия ОИ — знамя несет татарстанский спортсмен Максим Михайлов: видео

Российские спортсмены вышли на парад спортсменов во время открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист, игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов.

В окончательный состав сборной России на Игры в Токио вошли 335 человек. Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) выступать российские спортсмены будут под флагом ОКР и без гимна РФ. Его будет заменять музыка из Первого концерта Петра Чайковского.

Церемония открытия впервые в истории проходит без зрителей на Национальном стадионе в Токио, который специально построили для проведения Игр. Решение проводить мероприятия без болельщиков было принято из-за угрозы распространения COVID-19.

Михайлов рассказал журналистам, что флаг вовсе не тяжелый, а Великая пообещала помогать партнеру нести знамя.

Отметим, что Михайлов стал вторым знаменосцем-волейболистом в истории России.

Игры продлятся до 8 августа.