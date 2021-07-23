В Токио началась церемония открытия Летних Олимпийских игр

В столице Японии Токио началась официальная церемония открытия летних Олимпийских игр. Олимпиада продлится до 8 августа.

Церемония открытия проходит на Национальном стадионе в Токио, который был построен специально для проведения Игр. Допуск на арену на мероприятие для зрителей будет закрыт.

Россия на церемонии будет представлена под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Россияне выйдут на арену под 77-м порядковым номером, знаменосцами от нашей страны выбраны волейболист казанского «Зенита» Максим Михайлов и фехтовальщица Софья Великая.

Напомним, ранее ВЦИОМ провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 97% россиян не знают российских спортсменов, которые выступят на Олимпиаде в Токио.