Впервые на чемпионате Европы по футзалу сыграет воспитанник «Рубина»

На турнире стартуют сразу шесть сборных из стран бывшего Советского Союза

Никита Хромых . Фото: предоставлено федерацией футбола Армении

21 января стартует чемпионат Европы по футзалу. Соревнования пройдут в Латвии, Литве и Словении, и впервые в них примет участие воспитанник «Рубина». Подробности — в превью «Реального времени».

Рубиновец Никита Хромых в составе сборной Армении

На турнире стартуют сразу шесть сборных из бывшего Союза, в этом плане футзал оказался самым успешным видом спорта. Это команды хозяев — Латвии и Литвы, Белоруссии и Украины и два представителя Закавказья: Грузии и Армении. Вот как раз в составе сборной Армении готовится сыграть воспитанник «Рубина» Никита Хромых, выпускник 1995 года рождения. Это поколение Алексея Курзенева, Эльмира Набиуллина, только в отличие от них Хромых выбрал мини-футбол, успев сыграть за профессиональную команду «Ядран» из Казани. Вот что вспоминал о нем в «Реальном времени» спортивный директор «Ядрана» Денис Корчагин:

— Изначально у нас собралась команда друзей под названием «Олимпик». Переформатировав ее и получив спонсора, мы выиграли турнир второй лиги чемпионата Казани под названием «Олимпик-Ликада». Затем выиграли первую лигу под названием «Ликада», вот тогда, в момент дебюта в высшей лиге, Никита Хромых и перешел к нам. У нас играли его товарищи по спортшколе «Рубина», с командой работал наставник, существовал тренировочный процесс. Сильные стороны Хромых: он был атлетичный, владел ударом с обеих ног, в центре площадки разбирался с соперниками, был опасен в атаке, но в защите необходимо было работать.

В сезоне 2017/18 годов у Никиты, тогда уже игрока «Ядрана» было предложение перейти в московский «Спартак». Но Никита доиграл и до конца сезона, и до конца существования «Ядрана». Перешел в «Спартак», но тут у москвичей изменились приоритеты, они отказались от места в Суперлиге. И переход в команду Никиты уже не интересовал их. Перешел в «БЛиК» из Нефтеюганска (Ханты-Мансийский АО), который также просуществовал недолго. Он доиграл в нем только до конца 2019-го. «БЛиКом» руководил наставник Евгений Осинцев, который ранее долгое время тренировал «Тюмень». Тем не менее этого сезона хватило Хромых, чтобы освоиться с уровнем Суперлиги, и далее он играл только на подобном уровне за «Динамо» из Самары и «Торпедо» из Нижнего Новгорода (разговор с Корчагиным состоялся до перехода Хромых в команду ТЗМС из Тулы, — прим. авт.).

Экс-наставник Хромых Ренат Камалетдинов дает наставления Сергею Бульмаге (крайний слева) и Владимиру Ягуткину (крайний справа). предоставлено федерацией футбола Татарстана

Армения ориентирована на экс-россиян

Даже без Бояркина, но с Хромых, сборная Армении напоминает вариант сборной России. Названные Корчагиным Неведров и Саносян — это лидеры армянской сборной. Саносян воспитанник школы одного из суперклубов России прошлых лет — московской «Дины», сейчас выступает за «Норильский никель» из Норильска. Неведров из Югорска, сейчас защищает цвета ФК «Тюмень». Помимо них, в составе команды Артур Мелконян из Саратова, который играл за ЛКС из Липецка, и теперь ему придется искать новую команду, поскольку липчане в декабре прошлого года сошли с розыгрыша российской Суперлиги. Микаэл Гандилян из Иркутска, он играет сейчас за местную команду «Авиа-Аэро». Арсен Петросов из Петропавловска-Камчатского, защищает цвета «Торпедо» из Нижнего Новгорода.

Уроженец Екатеринбурга Гамлет Манукян играет в чемпионате Армении, как и 37-летний Гарегин Машумян, который играл в классический футбол, причем в его карьере есть выступления на уровне квалификации Лиги чемпионов. В «миньке» выступал за московский «Спартак». Его партнер по сборной Карен Хатуев родился в Карачаево-Черкесии. 22-летний Арсений Петросян из второго состава «Новой генерации» из Сыктывкара, 18-летний Артур Степанян из тюменского «Факел-ЮКИОР». 26-летний воспитанник Тюмени Давид Асланян закончил играть осенью 2022 года. Видимо завершил карьеру и уроженец Сургута Мамикон Восканян, который стал представлять Армению аж с 2019 года.

Хромых сейчас выступает за тульский ТЗМС из высшей лиги, и его партнер по команде Альберт Агаджанов будет защищать ворота сборной Армении. Уроженец Новороссийска занимался мини-футболом, будучи любителем, а сам работал специалистом по таможенному управлению новороссийского порта. На работе его должны были повысить до начальника экспедиторского отдела, но он выбрал спорт, став голкипером в мини-футболе. В сборной Армении он поначалу был на уровне второго голкипера, будучи дублером лучшего вратаря мира по итогам 2024 года Луана Мюллера из Бразилии. Мюллер принял армянское гражданство, как и Фелипе Парадински из «Ухты», Жуау Гилерме из КПРФ и Жулио Занотти из «Норникеля». Но все они лишились права выступать за сборную Армении, поскольку, согласно правилам ФИФА, иностранные футзалисты должны отыграть минимум 5 лет в чемпионате страны перед тем, как получить право выступать за ее национальную команду.

В атаке футболист «Казаньоргсинтеза». предоставлено федерацией футбола Татарстана

Грузия перенасыщена бразильцами

Согласно этому пункту в правилах, серьезно изменился состав сборной Грузии. В нынешнем составе Чимба из югорской команды «Газпром-Югра», его бывший партнер Вилиана Лоуренсо, бывший футболист самарского «Динамо» Фернандо Драслер, экс-футболист КПРФ Сими Сайотти остались в составе, как и еще пять бразильцев (в сумме девять). А вот бывший спартаковец из Щелково Элисандро, как и дуэт бразильцев, в нынешнем составе отсутствуют.

В актуальном составе сборной Грузии Георги Гавтадзе из «Тюмени», Джано Кварацхелия из югорского «Факела», опытнейший голкипер Звиад Купатадзе, которому уже 46 лет. Партнерами Купатадзе по «Газпрому-Югре» были и Вячеслав Москаленко, погибший на СВО в 2024-м, и Александр Черник, ставший главным тренером сборной Белоруссии. На момент старта отбора на ЧЕ он еще играл за «Газпром-Югру», сейчас состоит в административном штабе команды, получая практику в любительском футболе.

Кстати, в российской Суперлиге сейчас на виду еще один голкипер грузинской национальности, это Зураб Калмахелидзе все из того же «Газпрома-Югры». Но он защищает ворота сборной России, которую тренирует этнический грузин Бесик Зоидзе. Сменщик Купатадзе по сборной Грузии Торнике Букия ранее защищал ворота московского «Спартака».

На матч выходят футболисты «Комуса», вторым идет Юрий Куприн. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Грузины впервые сыграли на чемпионате Европы уже в 2022 году в Нидерландах. Тогда грузино-бразильцы проиграли в четвертьфинале сборной России, причем они выходили на тот чемпионат Европы из одной группы. Опередив в ней сборные Армении и Франции, которая затем стала полуфиналистом чемпионата мира 2024 года, уступив в матче за бронзу Украине. Украинцы, кстати, на этом чемпионате будут играть в статусе бронзового призера ЧМ-2024 (они обыграли тогда в четвертьфинале Венесуэлу) и полуфиналиста ЧЕ-2022 (проиграли в матче за бронзу России, обыграв в четвертьфинале Казахстан).

Упомянутый Казахстан, который бился за бронзу ЧМ-2021 года, выбил из борьбы на ЧМ-2024 португальцев, действующих чемпионов мира и Европы, но не сумел пробиться на нынешний турнир. Все дело в том, что Казахстан в спортивной среде отказался от двойного гражданства, что сильно ударило по хоккею с мячом, водному поло, хоккею с шайбой, а теперь еще — по мини-футболу. Сейчас в сборной Казахстана осталось только трое экс-бразильцев, и они уступили в группе Армении. Причем в гостевом матче 2:4, они проиграли из-за хет-трика Хромых. А затем в стыковых матчах уступили Италии в серии послематчевых пенальти. Увы, казахстанцы проиграли на упомянутом ЧМ-2021 португальцам на стадии полуфинала, а ведь могли достичь невероятного успеха. Жомарт Токаев, почти тезка и однофамилец действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, экс-бразильцы Лео Игита, Дуглас из КПРФ, Тайнан — все они будут смотреть нынешний чемпионат по телевизору.

Павел Петров играет в одной команде, а тренирует еще несколько. предоставлено федерацией футбола Татарстана

Белорусов в ФИФА не забанили

Чемпионат мира 2021 года по футзалу проходил с участием 24 команд. Из них Европу представляли Казахстан, Сербия, Чехия, которые сейчас не отобрались на Евро, плюс россияне. Весь чемпионат проходил в Литве, а сейчас хозяевами стали их соседи латыши.

Даже две страны в качестве хозяев было бы вполне достаточно для проведения чемпионата Европы, но сейчас к двум соседям из Прибалтики присоединилась Словения. Дело в том, что хозяева Евро не готовы предоставлять белорусам визам. Вот и добавилась Словения как хозяйская площадка для сборной Белоруссии, которая проведет там три матча группового этапа, собственно, вместе со словенцами, с кем они попали в одну группу. Более того, в Словении будут играть и команды четвертой группы.

Белорусов в международной федерации футбола не забанили, и они, например, в пляжном футболе стали четвертыми на ЧМ-2024 и вторыми на ЧМ-2025. В «миньке» достижений у них гораздо меньше, нынешнее попадание в финальную часть стало только вторым в истории. Сейчас мы ждем в составе Дмитрия Шведко из КПРФ и новичка новосибирского «Сибиряка» Даниила Кривицкого. Казанские болельщики могут вспомнить его по финалу Игр стран СНГ 2021 года, тот финал судил футболист «Динамо» Дмитрий Орлов, на хронометраже сидел Дамир Забиров, который сейчас судит уже Суперлигу, в составе чемпионов россиян играл Владислав Мусин-Пушкин из «Ухты». ЧЕ-2022 года завершился 6 февраля, и этот турнир стал заключительным для российских сборных, если не считать старты Олимпиады в Пекине.