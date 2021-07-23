Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады в Токио
Японская теннисистка, победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Церемония открытия соревнований проходит на Национальном стадионе.
Император Японии Нарухито объявил Игры открытыми. Они продлятся до 8 августа. Допуск на арену на мероприятие для зрителей закрыли.
Российские спортсмены вышли на парад спортсменов во время открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист, игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым