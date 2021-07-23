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Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады в Токио

17:52, 23.07.2021
Японская теннисистка Наоми Осака зажгла огонь Олимпиады в Токио
Фото: скриншот

Японская теннисистка, победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде Наоми Осака зажгла огонь XXXII летних Олимпийских игр в Токио. Церемония открытия соревнований проходит на Национальном стадионе.

Император Японии Нарухито объявил Игры открытыми. Они продлятся до 8 августа. Допуск на арену на мероприятие для зрителей закрыли.

Российские спортсмены вышли на парад спортсменов во время открытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Знаменосцами команды стали фехтовальщица Софья Великая и волейболист, игрок казанского «Зенита» Максим Михайлов.

Татьяна Демина
Спорт
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