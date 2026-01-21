«ТАИФ-НК» зарегистрировал первый климатический проект по сокращению парниковых газов

За шесть лет экологические мероприятия компании позволят сократить выбросы на 560 тысяч тонн СО2

Фото: предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

Валидацию климатического проекта «Сокращение выбросов парниковых газов на ЭЛОУ-АВТ-7 за счет оптимизации схемы подачи на НПЗ АО «ТАИФ-НК» осуществляла компания «Иннополис». Благодаря оптимизации нефтепереработчики смогли перенаправить сдувки с факела в топливную систему, заменив природный газ и снизив выбросы в атмосферный воздух.

— Ранее сухой газ с завода Бензинов сдувался на факел. Мы решили использовать его в собственной топливной системе. Проект был реализован в 2022 году. В ближайшее время мы планируем провести верификацию и выпустить первые углеродные единицы, — уточнил начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

С октября 2022 года до декабря 2028 года на предприятии запланировано снижение выбросов на 560 тысяч тонн СО2, или углеродных единиц. В настоящее время компания находится на этапе подготовки отчета о верификации. Более 250 тысяч углеродных единиц уже готовы к выпуску. Срок реализации климатического проекта «ТАИФ-НК» — с 1 октября 2022 года по 31декабря 2028 года.

Как отметили в «ТАИФ-НК», увеличение объемов выпуска углеродных единиц — стратегический приоритет для страны. Это создает основу для зеленых инвестиций и модернизации промышленности с использованием лучших доступных технологий.

— Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции в области климатических проектов. В республике реализовано наибольшее количество подобных инициатив. Если говорить о значении углеродных единиц, то их цель — сокращение парникового эффекта от деятельности предприятий. В России стандартам углеродного регулирования посвящен Федеральный закон № 296. Существуют также другие проекты, такие как Сахалинский эксперимент, который регулирует выбросы парниковых газов для предприятий Дальнего Востока в соответствии с установленными квотами. Компании, превышающие заявленные лимиты, должны либо приобретать углеродные единицы, либо разрабатывать мероприятия по снижению выбросов. Наша компания не подлежит квотированию, однако мы, наряду с такими крупными игроками, как СИБУР и «Татнефть», стремимся минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, — подчеркнул Руслан Валиев.

предоставлено протокольным отделом АО «ТАИФ-НК»

На достигнутом на предприятии останавливаться не собираются. В настоящее время в «ТАИФ-НК» уже начата разработка двух новых климатических проектов.

— Один из них ориентирован на снижение косвенных энергетических выбросов парниковых газов, что связано с постоянной модернизацией энергетического баланса на предприятии, в том числе сокращением потребления электроэнергии. Второй проект связан с глубокой переработкой остатков на установке TAIFCOMBI. Мы нашли возможность использовать выделяющиеся газы в собственной топливной системе вместо их сжигания на факеле. Это позволит существенно сократить выбросы и использовать большие объемы топлива для наших нужд, — подытожил начальник отдела охраны окружающей среды АО«ТАИФ-НК» Руслан Валиев.

Лилия Егорова