«ТАИФ-НК» зарегистрировал первый климатический проект по сокращению парниковых газов
За шесть лет экологические мероприятия компании позволят сократить выбросы на 560 тысяч тонн СО2
Валидацию климатического проекта «Сокращение выбросов парниковых газов на ЭЛОУ-АВТ-7 за счет оптимизации схемы подачи на НПЗ АО «ТАИФ-НК» осуществляла компания «Иннополис». Благодаря оптимизации нефтепереработчики смогли перенаправить сдувки с факела в топливную систему, заменив природный газ и снизив выбросы в атмосферный воздух.
— Ранее сухой газ с завода Бензинов сдувался на факел. Мы решили использовать его в собственной топливной системе. Проект был реализован в 2022 году. В ближайшее время мы планируем провести верификацию и выпустить первые углеродные единицы, — уточнил начальник отдела охраны окружающей среды АО «ТАИФ-НК» Руслан Валиев.
С октября 2022 года до декабря 2028 года на предприятии запланировано снижение выбросов на 560 тысяч тонн СО2, или углеродных единиц. В настоящее время компания находится на этапе подготовки отчета о верификации. Более 250 тысяч углеродных единиц уже готовы к выпуску. Срок реализации климатического проекта «ТАИФ-НК» — с 1 октября 2022 года по 31декабря 2028 года.
Как отметили в «ТАИФ-НК», увеличение объемов выпуска углеродных единиц — стратегический приоритет для страны. Это создает основу для зеленых инвестиций и модернизации промышленности с использованием лучших доступных технологий.
— Татарстан традиционно занимает лидирующие позиции в области климатических проектов. В республике реализовано наибольшее количество подобных инициатив. Если говорить о значении углеродных единиц, то их цель — сокращение парникового эффекта от деятельности предприятий. В России стандартам углеродного регулирования посвящен Федеральный закон № 296. Существуют также другие проекты, такие как Сахалинский эксперимент, который регулирует выбросы парниковых газов для предприятий Дальнего Востока в соответствии с установленными квотами. Компании, превышающие заявленные лимиты, должны либо приобретать углеродные единицы, либо разрабатывать мероприятия по снижению выбросов. Наша компания не подлежит квотированию, однако мы, наряду с такими крупными игроками, как СИБУР и «Татнефть», стремимся минимизировать негативное воздействие на окружающую среду, — подчеркнул Руслан Валиев.
На достигнутом на предприятии останавливаться не собираются. В настоящее время в «ТАИФ-НК» уже начата разработка двух новых климатических проектов.
— Один из них ориентирован на снижение косвенных энергетических выбросов парниковых газов, что связано с постоянной модернизацией энергетического баланса на предприятии, в том числе сокращением потребления электроэнергии. Второй проект связан с глубокой переработкой остатков на установке TAIFCOMBI. Мы нашли возможность использовать выделяющиеся газы в собственной топливной системе вместо их сжигания на факеле. Это позволит существенно сократить выбросы и использовать большие объемы топлива для наших нужд, — подытожил начальник отдела охраны окружающей среды АО«ТАИФ-НК» Руслан Валиев.
