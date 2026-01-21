Условия для людей и собак, «камерный» рекорд и лифты: во сколько оценили новый храм правосудия в Казани

Открытие нового здания Кировского райсуда Казани намечено на февраль

Фото: Артем Дергунов

Зал-трансформер на 70 мест, стена из бронебойного стекла и сахалинский «образ» Фемиды могут стать визитными карточками нового казанского храма правосудия на одноименной улице. Его построили для Кировского суда Казани по заказу Госжилфонда при раисе Татарстана и с 15 января передали в безвозмездное пользование Судебному департаменту. Это произошло после того, как аккредитованный при Минэкономразвития РФ оценщик дал положительное заключение о стоимости нового объекта, который после выкупа должен перейти на баланс федерального бюджета. Первыми журналистами в новом храме правосудия стали сотрудники «Реального времени».

«Капсула» вместо «аквариума» и первое подключение ВКС

В феврале 2025-го на этом месте появился котлован, а в ноябре уже завершили строительно-монтажные работы. На данный момент пятиэтажное (с учетом цокольного этажа) административное здание получило свой адрес — Правосудия, 4. А вчера на нем появились и таблички «Кировский районный суд Казани». По данным источников «Реального времени», это стало возможно после урегулирования вопроса о выкупе здания с новым руководством Судебного департамента РФ.

Вчера на новом здании появились официальные вывески. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

При этом первым из федеральных гостей новостройку оценил министр строительства страны с казанскими корнями. Вчера Ирек Файзуллин в компании премьера Татарстана Алексея Песошина и руководства судебной системы республики побывал на объекте и даже дал старт работе видео-конференц-связи с Челнами, где в таком же формате выстроили вторую очередь Набережночелнинского горсуда аж в семь этажей.

Работу на улице Правосудия Кировский райсуд Казани начнет в феврале. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ожидается, что новоселье челнинские и казанские судьи смогут отметить уже в феврале. Однако до переезда предстоит еще немало сделать в части установки и подключения оборудования, размещения мебели и даже табличек у залов. Пока будущие залы заседаний даже не пронумерованы. А еще не оснащены обязательной символикой — гербами и флагами.

Кроме обычных судебных залов, в Кировском будет зал-трансформер. взято с сайта tatarstan.ru

Застройщиком новостройки для Кировского суда выступила компания «Ак Таш», челнинскую возводил «Евростиль». Как сообщил «Реальному времени» замдиректора по строительству «Ак Таша» Адель Мухаметшин, пришлось даже заказывать бронебойное стекло у подрядчика в Марий Эл. Это стекло использовали при оборудовании конвойного, цокольного этажа, а также для создания «капсулы» для арестованных в самом большом зале заседаний — на четвертом этаже. По проекту там вместо уже привычного стеклянного «аквариума» просто отгорожена часть помещения от пола до потолка, и выход из этой «капсулы» в зал не предусмотрен — только в конвойную зону.

Глава Кировского райсуда провел министра строительства РФ по закрытой, конвойной зоне. взято с сайта tatarstan.ru

Посмотреть вчера это ноу-хау не удалось — формирование зала-трансформера еще не завершено. Ожидается, что в нем можно будет проводить заседания в присутствии 70 человек. А при желании — даже два, если выдвинуть по центру специальную, звукоизолирующую перегородку.

Для удобства участников заседаний в здании предусмотрели лифты, а еще — санузлы на каждом этаже, в том числе для маломобильных граждан.

Так выглядел будущий суд в октябре 2025-го. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Строили на перспективу, с учетом быстрого роста населения Кировского района. Поэтому заложили 13 залов заседаний на 15 судебных составов. Тогда как в старом здании Кировского суда на Шоссейной по штату должно быть 13 судей, де-факто сейчас работают 11.

Пока райсуд продолжает работу в здании бывшего детсада. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, тому зданию 56 лет, изначально его строили как детский садик в два этажа, третий появился значительно позже. Но и он не позволил довести площадь почти в 2 000 «квадратов» до норматива. Новый объект больше в два раза — 4 тысячи 13 метров. Как отмечает один из источников, на федеральном уровне здание оценили в сумму порядка 1 млрд рублей.

Зачем на конвойной лестнице четыре тревожные кнопки?

Часть полезных помещений находятся на цокольном этаже и недоступны публике. Экскурсию по этим помещениям вчера провели сначала для федерального министра, а затем для журналистов «Реального времени». Как пояснил председатель Кировского суда Казани Олег Соколов, по количеству камер для арестованных фигурантов новый суд является лидером в Казани. Даже в Советском райсуде их только 8, а здесь 10. Дело в том, что по современным нормативам на каждый состав судьи-криминалиста (а таких в Кировском райсуде пять, вместе с председателем) должно быть предусмотрено по две камеры для подсудимых.

Оборудование камер еще не завершено, но теплый пол уже подключен. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Скамейки для арестантов в камерах пока не установлены, а вот теплый пол уже подключен. А еще в этом отсеке есть особое помещение с деревянным полом — для служебных собак, которые сопровождают конвоиров при перевозке фигурантов из СИЗО и обратно. При этом попытки побегов при выгрузке из автозака здесь исключены — конвойные машины сначала заезжают в специальный бокс, и лишь после его изоляции открываются двери авто. Бокс спланировали большой — одновременно могут заезжать две машины на базе шасси КАМАЗа.

По количеству камер для фигурантов этот райсуд стал лидером в Казани. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лестница, что ведет от этого бокса вниз, к камерам, оборудована несколькими кнопками экстренной связи, чтобы в случае нештатной ситуации можно было, не сходя с места, вызвать подмогу. Таких кнопок на лестнице по ходу движения установлено четыре.

Комната ознакомления арестованных с материалами уголовных дел. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Начальник республиканского Управления Судебного департамента Зявдат Салихов не исключает, что эти помещения могут быть использованы и для нужд соседнего, Московского райсуда Казани, в котором ранее размещался окружной Арбитражный суд, где специально спланированная «конвойка» просто не требовалась.

Образ Фемиды для нового храма присмотрели в суде Сахалина. взято с сайта tatarstan.ru

Что касается входа в здание, то пока он оборудован одним металлоискателем и двумя турникетами для прохода по пропускам. Стенды с правилами поведения в храме Фемиды пока не появились. Зато статуя богини правосудия уже в наличии. Причем, как отмечает один из источников «Реального времени», скульптуру для Кировского райсуда Казани создавали в Краснодарском крае, но образ Фемиды присмотрели в Сахалинском суде. По замыслу скульптора, весы в левой руке богини подвижные.

Внутри и снаружи здания будут работать больше 120 видеокамер. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Ближе к открытию на фасаде здания планируют разместить и большие буквы с наименованием суда и предусмотренной подсветкой. Причем старт работы нового храма правосудия будут назначать с учетом трехнедельного срока для извещения участников процессов о смене адреса.

К слову, для обеспечения порядка внутри и снаружи суда планируется установить более 120 камер. Для сравнения — в старом здании их сейчас в четыре раза меньше.