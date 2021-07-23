В Роспотребнадзоре Татарстана назвали пляжи, где не стоит купаться

В Татарстане несколько пляжей не соответствуют нормативным требования. Об этом заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

Пляж Большого Лебяжьего озера по санитарно-химическим показателям не соответствует нормативным требованиям. А восемь пляжей не соответствуют требованиям по микробиологическим показателям. Среди них — пляж Нижнее Заречье, пляжи озер Комсомольский, Глубокое, Большое Лебяжье, городские пляжи в Зеленодольске, Челнах, Буинске и Заинске.