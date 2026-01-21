УНИКС выиграл матч против «Самары» с преимуществом в 20 очков

Казанцы обыгрывают своих соперников уже в третий раз за этот сезон регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ

Фото: Динар Фатыхов

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ УНИКС уверенно выиграл у «Самары» со счетом 93:73 (плюс 20).

По четвертям игра сложилась следующим образом: 20:26, 27:13, 24:17, 22:17 в пользу УНИКСа.

Ключевую роль в победе казанской команды сыграл центровой Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл. Американец набрал 22 очка и сделал 11 подборов, также отметившись двумя результативными передачами. У самарской команды лучшим бомбардиром стал центровой Евгений Минченко, который набрал 20 очков и собрал пять подборов.

В рамках следующего матча УНИКС примет дома «Пари Нижний Новгород» — встреча состоится 24 января, начало в 18:00 по московскому времени.

Наталья Жирнова