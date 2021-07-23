В Астраханской области отменяют массовые мероприятия и вводят ограничения для туристов

Власти Астраханской области усилили меры по борьбе с коронавирусом. С 26 июля в регионе под запретом все массовые мероприятия и работа торговых центров (кроме продовольственных отделов), крытых рынков, фуд-кортов, фитнес-залов, бассейнов, театров, кинотеатров и библиотек.

Ограничения вводятся и для туристов. Заселиться в гостиницу, в санаторий, на туристическую базу в Астраханской области они смогут только при предъявлении QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Разрешается работа веранд кафе и ресторанов на свежем воздухе и обслуживание навынос. Полиция будет следить за ношением масок в общественном транспорте, сообщает пресс-служба администрации губернатора Астраханской области.

Министр здравоохранения региона Алексей Спирин заявил, что медицинская система работает на пределе, в регионе сократился объем плановой медпомощи из-за увеличения коек для больных коронавирусом.

Эпидпорог превышен в два раза, обратила внимание главный санитарный врач региона Людмила Носкова. На сегодняшний день в Астраханской области зарегистрировано 41 065 случаев COVID-19.

Татьяна Демина