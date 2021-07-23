Полицейские выясняют обстоятельства происшествия в квартире на улице Чистопольской в Казани

Фото: Максим Платонов

В четверг, 22 июля, в 16.56 в дежурную часть отдела полиции «Ямашевский» поступило сообщение от курьера службы доставки. Он рассказал, что при оплате заказа женщина передала записку, на которой было написано «вызовите полицию, мне угрожают пистолетом, удерживают, sos». На проверку выехали наружные службы полиции, а также следственно-оперативная группа. Об этом сообщили «Реальному времени» в УВД Казани.

В квартире живет 51-летняя женщина, работающая психологом. Она открыла дверь полицейским и рассказала, что одна из коллег попросила помочь сыну провести с ним психотерапию. В квартире молодой человек признался, что даже при деловых встречах он не может управлять собой: хочет направить пистолет в голову партнеров. И после данных слов направил пистолет в ее сторону. Позже он извинился, но спустя время ситуация повторилась.

Женщина написала записку в ванной и передала ее курьеру, который привез роллы. Молодой человек рассказал, что женщина украла у него крупную сумму денег. Обе стороны написали встречные заявления по привлечению друг друга к уголовной ответственности. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Алексей Нечаев