В Татарстане дефицит осадков вызвал засуху и снизил прогноз на грядущий урожай

Наблюдающийся с мая дефицит осадков в Татарстане привел к засухе, в связи с этим снижен прогноз на грядущий урожай, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



По его словам, такая же ситуация наблюдается на Урале. При этом валовый сбор урожая по России прогнозируется хороший, сообщает «РИА Новости».

Он напомнил, что в Татарстане с мая по июнь наблюдалось менее 60% осадков, а за две декады июля — около 40%, засушливая погода продолжается. В Ульяновской области за май и июнь выпало 80% осадков, за две декады июля — 37%.

Фото: Минсельхозпрод РТ (архив)

30 июня появилось распоряжение президента Татарстана Рустама Минниханова о введении режима ЧС в республике из-за жары — в список попали 38 районов. «Погодные условия в республике, отсутствие продуктивных дождей ставят под угрозу формирование урожая сельскохозяйственных культур и саму возможность его получения», — отмечал он.

По состоянию на 14 июля, в Татарстане режим чрезвычайной ситуации вводился уже в 42 районах.

Маргарита Головатенко