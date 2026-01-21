Соперник «Рубина» прервал матч с казанцами в знак протеста против судьи

Футболисты сербского ИМТ не согласились с назначением пенальти в свои ворота

Фото: Динар Фатыхов

Футболисты ИМТ прервали контрольный матч с «Рубином» на сборе в Турции. Игра временно остановилась на 35-й минуте встречи.

В одном из игровых эпизодов после подачи с углового судья назначил пенальти в ворота ИМТ. Сербская команда не согласилась с этим решением. Константин Нижегородов забил с пенальти, пока вратарь соперника демонстративно «выключился» с эпизода.

После этого момента футболисты ИМТ в полном составе покинули поле. Но спустя несколько минут команда вернулась в игру, руководители клубов договорились продолжить встречу.

Напомним, матч с ИМТ стал первым для «Рубина» под руководством испанского тренера Франка Артиги.

Зульфат Шафигуллин