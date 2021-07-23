Обязательную вакцинацию для сотрудников ряда сфер ввели в Марий Эл

В Марий Эл ввели обязательную вакцинацию для ряда сфер, гласит постановление главного санитарного врача республики.



Вакцинацию должны пройти сотрудники, занятые в сферах торговли, общественного питания, бытовых услуг (в том числе прачечных, химчисток и прочее), клиентских подразделений финансовых и почтовых организаций, МФЦ, транспорта, образования и здравоохранения, соцзащиты и соцобслуживания.

Прививку должны получить работники салонов красоты, косметических, массажных и спа-салонов, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-клубов.

Также привить необходимо занятых на культурных и выставочных мероприятиях, в детских игровых комнатах и развлекательных центрах, театрах, кинотеатрах и концертных залах, а еще сотрудников ЖКХ и энергетики.

Сотрудники перечисленных сфер должны получить первую дозу вакцины до 1 сентября, а вторую — до 25 сентября.

Фото: realnoevremya.ru

Марий Эл стал третьим регионом за день, который вводит обязательную вакцинацию. Сегодня аналогичные постановления об обязательной вакцинации приняли на Камчатке и в Красноярском крае.

Маргарита Головатенко